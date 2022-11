Kanada je iznenadila nogometni svijet sjajnom predstavom protiv Belgije, no ipak je upisala poraz 0-1. Engleski stručnjak za kanadskim kormilom je uvjeren kako njegova momčad može ponoviti takvu igru i protiv Hrvatske. Ali ovoga puta ostvariti i pozitivan rezultat.

"Očekuje nas važna utakmica, spremni smo. Ovo je trenutak koji će nas definirati. To će odrediti ova utakmica," kazao je izbornik. Vjerujemo u sebe, to je najvažnija stvar uoči takve utakmice. Hrvatska je top momčad, bit će to veliki test za nas," izjavio je kanadski stručnjak.

Herdman se još jednom osvrnuo na svoju izjavu nakon utakmice protiv Belgije, kada je rekao kako će "sje… Hrvatsku. Ne mislim da smo zbog toga izgubili nepotrebnu energiju. Važan je način na koji mi radimo, važna je naša misija, naš zadatak."

'Žena mi je poslala poruku zbog izjave'

Komentirao je naslovnicu jednog hrvatskog lista koji ga je prezentirao golog samo prekrivenog na intimnom mjestu: "Moja žena će vas tražiti, poslala mi je poruku zbog moje izjave o Hrvatskoj." kazao je sa smiješkom.

Analizirao je utakmicu Hrvatske i Maroka naglasivši kako se iz svake utakmice može nešto novo naučiti, ali i dodao kako su Kanada i Maroko posve drugačije momčadi.

"Marokanci su znali što žele. Naravno uvijek možeš nešto naučiti, ali to su dvije različite momčadi. Hrvatska ima pobjednički mentalitet, radili smo u sjeni, tražili način kako ih pobijediti".

'Bit će to krasna utakmica'

Dodao je kako kanadskoj reprezentaciji nije potreban poseban motiv za dvoboj s Hrvatskom.

"Čekali smo 36 godina kako bi došli ovdje, nema veće motivacije od toga. Trebalo je puno godina da dođemo do ove razine, razgovaram s igračima, ovo je jako važna utakmica. S druge strane nas čekaju Modrić, Kovačić, Brozović… Bit će to krasna utakmica."

Kanadska reprezentacija je njegov prvi muški posao, nakon što je godinama radio u ženskom nogometu.

Sin mu je trenirao u Dinamu

"Ništa nisam napravio sam. Imamo odličan stožer, okružen sam odličnim igračima, oni guraju zajedno."

Zanimljivo, njegov sin je dvije godine bio član Dinamovog podmlatka, pa je Herdman znao često putovati u Zagreb i dobro je upoznao snagu hrvatskog nogometa.

"Dvije godine sam putovao u Zagreb. U Hrvatskoj se igra odličan nogomet. Jedna viša razina, taktički sjajni. Želja, motiv, jedan sasvim drugačiji nivo."

'Vjerujemo izborniku'

Naravno, nije želio otkriti sastav, ali je nagovijestio moguće promjene u odnosu na utakmicu protiv Belgije.

"Ovdje je 26 igrača koji mogu igrati, no ova utakmica će trebati neke druge stvari nego Belgija."

Na novinarskoj konferenciji je bio i veznjak Porta Stephen Eustaquio: "Očekujem tešku utakmicu, jednu od kojih morate igrati na najvišem nivou. Ovo je ključna utakmica i mi smo spremni. Da bi bili bolji igrači, morate biti i dobri ljudi. Radili smo na detaljima, vjerujemo izborniku i moramo mu zahvaliti što smo ovdje."

'Postoji pritisak'

Portov veznjak je istaknuo kako postoji pritisak uoči ove utakmice, ali i da ga dobro podnose.

"Uvijek postoji pritisak, no dobo ga podnosimo. Koncentrirani smo na taktiku. Morat ćemo igrati svoj najbolji nogomet. Bili su drugi na svijetu, bit će to uzbudljiva utakmica. Počeli smo s dna, sada nas očekuje svjetski doprvak. Bit će teško nama, ali bit će teško i njima."

Otkrio je kako mu je igranje u Ligi prvaka pomoglo u pripremama za SP: "Igranje u Ligi prvaka je jedan od načina priprema za SP. Igraš protiv velikih klubova i igrača. To iskustvo smo pokušali prenijeti u reprezentaciju. Iskreno, sigurno nam je to pomoglo. Moramo se držati plana, imamo obveze na svojim pozicijama. S druge strane će biti Modrić, Kovačić, Brozović, svi sjajni igrači. Sjajno je iskustvo igrati protiv takvih igrača, ali na kraju dana želiš pobjedu."