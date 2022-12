Napadač brazilske nogometne reprezentacije Neymar propustit će i susret posljednjeg, 3. kola natjecanja po skupinama na Svjetskom prvenstvu u kojemu će Brazil u petak igrati protiv Kameruna zbog ozljede desnog gležnja.

Neymar je zadobio ozljedu još u susretu 1. kola protiv Srbije, pa nije igrao niti u 2. kolu protiv Švicarske. Brazil je s dvije pobjede u prva dva nastupa već osigurao plasman u osminu finala u kojoj će igrati 6. prosinca, a u brazilskom taboru bili su uvjereni kako će Neymar biti spreman za tu utakmicu.

No, sada stižu vijesti koje bi mogle potresti cijeli Brazil.

Strah i trepet

Naime, kako piše The Sun, postoji šansa da je Neymar teže ozlijedio gležanj. Prvo se pričalo o uganuću gležnja, ali postoji šansa da je Brazilac oštetio ligamente, što je katastrofalna vijest za Brazil. To bi značilo da Neymara neće biti do kraja prvenstva. Trenutno je upitno hoće li zaigrati u osmini finala…

Inače, Brazil je jedan od najvećih favorita za osvajanje prvenstva, no pitanje hoće li ostati tako ako Neymar neće nastupiti do kraja prvenstva. Bio bi to veliki udarac za Brazil. Podsjetimo, Neymar se ozlijedio na SP-u 2014. godine te je isto propustio veliki dio natjecanja.

Inače, Neymar je drugi strijelac Brazila u povijesti. Fale mu samo dva pogotka kako bi s trona skinuo velikog Pelea. On je u 122 nastupa za Brazil upisao 75 golova.