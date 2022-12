Josip Juranović neće igrati u utakmici za treće mjesto protiv Maroka, koja je na rasporedu sutra, u subotu s početkom u 16 sati, objavio je sportski novinar Fabrizio Romano na Twitteru.

Juranović, desni bek koji je počeo sve dosadašnje utakmice za Vatrene na SP-u, tijekom prošle utakmice, polufinala s Argentinom, ozlijedio je list i očekuje ga pauza od desetak dana kako bi se u potpunosti oporavio.

Juranović je odigrao sjajno prvenstvo, a najviše je oduševio svojim nastupom u četvrtfinalu protiv Brazila, kada je zaustavio jednog od najboljih ofenzivaca na svijetu, igrača Real Madrida Viniciusa Juniora.

Trenirali su odvojeno

No, to nisu svi problemi za Dalića i Vatrene. Naime, Nikola Vlašić ima virozu, dok su uz Juranovića odvojeno trenirali i Marcelo Brozović te Dejan Lovren. Broz je izašao ranije protiv Argentine zbog lakše ozljede, tako da postoji šansa da ni on ne zaigra protiv Maroka.

Ipak, možda samo počne s klupe, dok bi umjesto Lovrena mogli gledati Šutala ili Erlića. Umjesto Juranovića protiv Maroka će na desnom beku zaigrati Josip Stanišić, kojemu će to biti prvi nastup na SP-u, do bi umjesto Brozovića mogli gledati Jakića ili Majera u nekoj od kombinacija s iskusnim Kovačićem i Modrićem. U tom bi slučaju vjerojatno netko od njih dvojice pokrivao Brozovićevu poziciju.

Mogao bi priliku dobiti i Luka Sučić, a kako god bilo, Dalić ima nekoliko opcija u sredini terena.