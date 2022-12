Nakon što su u petak odigrane posljednje utakmice grupne faze SP-a u Kataru, u kojima su nogometaši Švicarske svladali Srbiju sa 3-2 (2-2) i kao drugoplasirana reprezentacija skupine G pridružili su se u osmini finala Svjetskog prvenstva u Katru reprezentaciji Brazila koja je unatoč porazu 0-1 od Kameruna osvojila prvo mjesto, u HRT-ovoj emisiji Qatara stručni sukomentator Joško Jeličić koji je dao svoj osvrt.

Jeličić je komentirao ispadanje 'Orlova', ali se osvrnuo i na ponajboljeg hrvatskog nogometaša na Mundijalu, 20-godišnjeg Joška Gvardiola koji već dugo oduševljava nogometnu javnost, a sada je, zahvaljujući briljantnim igrama u Kataru stekao još veću popularnost i mnogi su ga prozvali najboljim braničem na svijetu.

Gvardiol trenutno igra za njemački Leipzig i najvrijedniji je hrvatski nogometaš, Transfermarkt njegovu vrijednost procjenjuje na na 65 milijuna eura i gotovo sigurno će uskoro napraviti transfer u redove nekog od najvećih svjetskih klubova.

Jeličić je Gvardiola, njegovu "eksploziju" i ogromnu popularnost prokomentirao i sljedećim riječima:

"Ono što želim reći, Joško Gvaridol je najbolji naš nogometaš u povijest s 20 godina, na njegovom nivou nije bio ni Modrić, ni Šuker, ni Boban, ni Veliki Žuti, ni Bokšić, moj Neron. Na ovom nivou nijedan od njih nije igrao s 20 godina. Druga stvar, njegova najveća vrijednost je što je svjestan toga, ali za razliku od većine onih kojima je Bog dao nešto, on nije u komfornoj zoni. On radi na sebi i napreduje. Top je njegova velika stvar. Jedino me bilo strah što se tiče njega s obzirom da nema djevojku, a znam pouzdano da sponzoruše stoje u redu za njega i znaju njegovu cijenu na Transfermarktu bolje nego Fabrizio Romano…Ali kad sam vidio njegovu majku i kako je to odgojen momak siguran sam da i u to smjeru neće biti nikakvih izazova", poručio je Jeličić