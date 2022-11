Hrvatska nogometna reprezentacija u srijedu od 11 sati s Marokom igra prvu utakmicu na Svjetskom prvenstvu u Kataru. Stručni komentatori HRT-a Joško Jeličić i Mario Carević uoči susreta osvrnuli su se na napadačke brige izbornika Zlatka Dalića.

Naime, nije sigurno tko će predvoditi Vatrene, Andrej Kramarić, Ante Budimir, Bruno Petković ili Marko Livaja?

"Svi mi imamo nekakvo iskustvo velikih natjecanja. Kao gledatelji, netko kao sudionik, pogotovo naši igrači, stožer. Ono što donosi rezultat na turnirskim natjecanjima je momčad. Ona je iznad svega. U tom kontekstu, prava momčad koja je homogena grupa jasne hijerarhije, ona može nadomjestiti bilo kakav individualni, taktički ili tehnički problem", pojašnjava Joško Jeličić.

Ovisi o situaciji

"Sve ovisi o situaciji "u kabini", odnosno o kompatibilnosti igrača. Mi kao gledatelji moramo imati maksimalnu toleranciju, strpljenje za teške trenutke kojih će sigurno biti. Svatko mora ostaviti svoj ego. I u Omišu, Bednji i ne znam gdje. "Onaj mali" iz Zatona Obrovačkog (Luka Modrić op.a.) je vjerojatno cijepljen protiv toga jer cijeli život čini druge boljima. Imamo iskustva s Kalinićem i Rebićem. Ako bude homogeno, ja se onda ne bojim tko će igrati napadača", poručio je i dodao

Mario Carević istaknuo je da smo u Rusiji imali homogenost.

"Bez toga se ne može napraviti rezultat. Smatram da ovo nije upitno kod ove grupe. Na ovakvim je natjecanjima jako bitna i trenutna forma igrača. Da se ne gledaju krediti iz prošlosti, nego trenutna forma igrača, da se to poštuje", naveo a Jeličić se nadovezao:

"Oni dolaze nakon sezone koja je u punom tijeku. Nema prostora za pripreme. Vrlo će brzo vidjeti kakav je fizički status, kako je tko pripremljen. Treba biti ekonomičan što se tiče potrošnje. Drugačiji su vremenski uvjeti, klima, moramo biti oprezni u najavama. Kada si previše emotivan, ratio hlapi. Imamo iskustvo, mora biti sredine. Reprezentativci i stožer po meni ne moraju ništa. A mogu puno, a što je najvažnije, oni to znaju."

Pivarić i Strinić

Jeličić je tijekom emisije naglasio i kako smo u Rusiji osvojili drugo mjesto s Pivarićem i Strinićem u sastavu.

"Ja imam povijest s Josipom Pivarićem na koju se ne ponosim. Njega i Strinu maksimalno respektiram kao osobe, sjajni momci i sjajne osobe. Ali on i Strinić, u kontekstu onoga što sam pričao maloprije, dakle što znači momčad... Pa mi smo i s njima dvojicom bili drugi na svijetu. Nemojte me krivo shvatiti, veliki respekt. Veliki respekt prema njima. Međutim, jedan je prestao igrati nogomet, a drugi je nakon toga prestao igrati ozbiljan nogomet. Momčad je iznad svega. Ne postoji pozicija, individualno nešto ili problem unutar svlačionice koji se prelijeva na travnjak koji se ne može ispraviti kroz homogenost grupe. Ponavljam, ja njima skidam kapu, ali to je notorna činjenica."

Podsjetimo, Jeličić je prije šest godina Pivarića nazvao' Plivarić', Bilo je to nakon što ga je Sevillin igrač Mariano, predriblao na utakmici Lige prvaka između Dinama i Seville.