Hrvatska nogometna reprezentacija u ponedjeljak od 16 sati protiv Japana igra osminu finala Svjetskog prvenstva. Japan je zasjeo na prvo mjesto svoje skupine nakon što je pobijedio Španjolsku 2:1.

U razgovoru za Hrvatski radio Dalić je odgovorio na pitanje što je s Bornom Sosom, koji nije trenirao posljednja dva dana.

"Malo je umoran, malo je bolestan. Vidjet ćemo, ako nije 100 posto spreman, reagirat ćemo i tražiti zamjenu. Odigrao je tri utakmice u kontinuitetu, ne osjeća se najbolje, vidjet ćemo."

'Ja sastav protivnika saznam sat i pol prije utakmice'

Izbornik je priznao da ga ljuti što među medijima traje svojevrsno natjecanje tko će prvi objaviti sastav Hrvatske.

"Mislim da to nije lijepo i nije u redu, mi nikad ne možemo doznati sastav ekipe do sat i pol prije utakmice, a mi se natječemo u Hrvatskoj tko će prije objaviti tko igra, a tko ne igra… Okrećemo stotine brojeva telefona da bismo saznali nešto", rekao je Dalić pa još dodao:

"Ja to ne podržavam, mislim da nije posao novinara da javite tko igra, a tko ne igra, vaš posao je da komentirate kako treniramo, kako igramo, a ne da se natječete tko će prvi objaviti sastav Hrvatske i da ga protivnik sazna dva dana prije, ali ja to ne mogu promijeniti. Neka rade što misle da je najbolje, to je vaš posao, ja tu ne mogu ništa, samo kažem da ja saznam sastav protivnika sat i pol prije utakmice."