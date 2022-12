Skaut hrvatske nogometne reprezentacije Nikola Jerkan smatra da je Hrvatska mentalno čvrsta te da će u utorak ravnopravno igrati s Argentinom u polufinalu Svjetskog prvenstva.

“Radimo impresivan posao. Nakon rezultata u Rusiji bilo je teško napraviti nešto slično, no sada možemo to ponoviti, pa čak i otići do kraja", rekao je 58-godišni Jerkan u razgovoru za španjolsku radijsku postaju Cadena SER.

Jerkanov posao je pratiti i prikupljati informacije o protivnicima Hrvatske.

'Maroko me iznenadio'

"U grupnoj fazi imali smo teške protivnike. Maroko smo smatrali izuzetno zahtjevnim suparnikom. Skautirao sam Maroko, gledao sam njihove dvije prijateljske utakmice odigrane u Španjolskoj, s novim izbornikom. Jako me je tada iznenadio, a sada vidimo kako to funkcionira", rekao je Jerkan, nekadašnji branič hrvatske reprezentacije.

Hrvatska i Argentina će igrati u utorak u 20 sati dok će se u drugom polufinalu susresti Maroko i branitelj naslova Francuska.

"Mi smo od početka znali što trebamo napraviti. Prvi cilj nam je bio proći skupinu, a nakon toga smo bili svjesni da se može dogoditi bilo što", izjavio je Jerkan. Hrvatska je prošla dalje u skupini s Kanadom, Belgijom i Marokom, a zatim je boljim izvođenjem jedanaesteraca svladala Japan u osmini finala, te na isti način u petak protiv Brazila u četvrtfinalu.

'Savršeno funkcioniramo'

"Ekipa igra na visokoj razini, savršeno funkcionira, zna što treba raditi. Koncentrirana je i izuzetno mentalno snažna, što smo vidjeli protiv Brazila. Gubili smo tijekom produžetka, no nismo potonuli. Natjecali smo se kao da je bila prva minuta, mentalno to nije utjecalo na nas", objašnjava Jerkan.

"Zabili smo zatim za 1-1 a jedanaesterci su nas pomalo podsjetili na Rusiju", rekao je nasmijavši se.

Hrvatska je u Rusiji osvojila srebrnu medalju a do finala je došla polufinalnom pobjedom nad Engleskom u produžetku, te prethodno eliminiravši Rusiju i Dansku boljim izvođenjem udaraca s bijele točke.

Livi kao Suba

"Naš vratar (Domagoj Livaković) sada radi isto ono što je onda radio (Danijel) Subašić", napomenuo je Jerkan.

"U odnosu na Rusiji momčad je osjetno promijenjena, ovdje su sada mladi igrači koji uz one starije poput Modrića, Kovačića, Perišića i Brozovića pokazuju predanost na terenu. Ti mladi su također kvalitetni igrači, bez obzira na svoju mladost znaju se natjecati. Znaju izdržati kada ekipa pati", dodao je.

Izvor: Profimedia Izvor: Profimedia

Hrvatska je protiv Brazila primila gol u 106. minuti produžetka, no poravnala je u 117., samo tri minute prije kraja.

Igrao protiv Maradone

"Mladi su pokazali impresivnu mentalnu izdržljivost. Vidjeli smo to i prilikom izvođenja jedanaesteraca protiv Japana i Brazila", istaknuo je nekadašnji stoper španjolskog Ovieda i engleskog Nottingham Foresta.

Jerkan je igrajući za Hrvatsku stigao 1996. godine do četvrtfinala Europskog prvenstva u Engleskoj, što je bilo prvo veliko natjecanje na kojem je nastupila zemlja koja je stekla samostalnost od Jugoslavije uslijed rata od 1991. do 1995. godine.

Godine 1994. Jerkan je odigrao svih 90 minuta u Zagrebu u prijateljskoj utakmici s Argentinom koju je tada predvodio Diego Maradona. Tu reprezentaciju je skautirao 2018. godine kada ju je Hrvatska pobijedila s 3-0 na Svjetskom prvenstvu u Rusiji.

'Ovise o Messiju'

"Argentina je na ovom prvenstvu igrala sve bolje kako je odmicalo natjecanje. Na početku je iznenađujuće izgubila od Saudijske Arabije, pa zatim rasla. Za razliku od Svjetskog prvenstva u Rusiji sada ima puno novih igrača, no to je opet Argenina koja jako ovisi o (Lionelu) Messiju", rekao je Jerkan.

"Mi znamo što trebamo napraviti. Bit će to neizvjesna utakmica u kojoj ćemo mi sigurno imati svoje prilike. Naša filozofija će ostati ista, onakva kakvom smo eliminirali Brazil, potentnu ekipu posebno u napadu", napomenuo je.

Rekao je da je Hrvatska tada patila, a Brazil imao pokoju priliku.

'Igrat ćemo ravnopravno'

"Na to smo bili spremni. Čekali smo svoju priliku. Utakmica s Argentinom možda neće biti napadački tako zahtjevna kao protiv Brazila, no smatram da će biti neizvjesna. Igrat ćemo ravnopravno s Argentinom", dodao je.

Hrvatska je 2008. godine igrala u devet produžetaka i jedanaesteraca. Pritom je samo jednom poražena. Na komentar španjolskog novinara da je potrebno imati dobro srce kako bi se to moglo pratiti, Jerkan je odgovorio smijući se:

"Da, da, puno se pati. No, navikli smo pa nam je lakše nego drugima. No također su to dodatne minute koje moraju igrati igrači. Eto, sada smo imali dva puta produžetke, u Rusiji tri puta, pa se igrači moraju oporavljati nakon toga".

Modrić tražio izmjenu

Luka Modrić, 37-godišnji kapetan i veznjak Real Madrida, odigrao je sve utakmice, a njegovu dobru spremu hvale mediji u Španjolskoj. "U Španjolskoj znamo kakav je Luka", rekao je Jerkan koji tijekom godine živi u Oviedu, gradu na sjeveru Španjolske.

"Protiv Japana je prvi put tražio zamjenu što je bilo iznenađujuće. Nikada ju nije tražio. To znači da je bio potrošen. No uoči Brazila je on sam rekao da se osjeća puno bolje, odmorno, što smo i vidjeli na terenu gdje je udarao ritam igre", dodao je. Modrić je nakon 120 odigranih minuta s Brazilom, zabio gol prilikom raspucavanja jedanaesteraca.

"Reprezentacija je jedna ekipa s njim, a drugačija bez njega, i on to zna. Svjestan je koliko nam je bitan. Kada igra za reprezentaciju ulaže dodatni napor, također i zbog igrača koji su oko njega. Nije isto u Real Madridu i ovdje. U Real Madridu može ponekad uzeti predah, tamo su igrači brži u fazi napada nego ovdje", zaključio je Jerkan.