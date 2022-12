Nakon teškog poraza (0:3) od Argentine u polufinalu, hrvatsku reprezentaciju u subotu očekuje utakmica za treće mjesto protiv Maroka, koji je u drugom polufinalu izgubio od Francuske (0:2).

Vatreni su upravo protiv Marokanaca odigrali prvu utakmicu na SP-u, u skupini F, i taj je susret završen bez golova. U nastavku natjecanja u skupini Marokanci su pobijedili Belgiju i Kanadu i prošli u osminu finala kao prvoplasirani, dok su Vatreni svladali Kanadu, ali remizirali s Belgijcima pa su prošli kao drugi.

"Želimo pobjedu, igrači razumiju da nije isto biti treći ili četvrti. Želimo završiti SP pobjedom," kazao je marokanski izbornik Walid Regragui na službenoj novinarskoj konferenciji uoči utakmice, a hrvatski izbornik Zlatko Dalić je poručio:

"Utakmica za treće mjesto je za nas veliko finale, to je borba za treće mjesto, za medalju. Mi se moramo maksimalno pripremiti, to je velika stvar. Bit će neizvjesna utakmica. Maroko je najveće iznenađenje, dobili su nacionalni naboj, jedinstvo, kompaktnost. Primili jedan gol i to autogol, pobijedili Belgiju, Španjolsku i Portugal, igraju dobar nogomet, čvrsti blok, zaista su sjajni. O Francuskoj ne treba previše govoriti, opet je u polufinalu, imaju Mbappea, on radi razliku, u dobro je formi. Kompaktni su i uigrani, s izbornikom koji je dugi niz za kormilom. Bit će nam teško bez obzira na suparnika."

Utakmica između Hrvatske i Maroka igrat će u subotu s početkom u 16 sati na stadionu na kojemu su vatreni upisali najuvjerljiviju pobjedu na Mundijalu, 4:1 protiv Kanade, Khalifa International Stadiumu u Al Rayyanu.

Grafika: Sofascore