Hrvatska nogometna reprezentacija plasirala se u četvrtfinale Svjetskog prvenstva nakon što je u osmini finala boljim izvođenjem 11-eraca izbacila Japan sa 3-1 (1-1), a Hrvatska čeka boljega iz dvoboja Brazila i Južne Koreje.

Nakon 120 minuta bilo je 1-1, poveo je Japan golom Daizena Maede (43), a na 1-1 poravnao je Ivan Perišić (55), Prilikom izvođenja 11-eraca u junaka izrastao Dominik Livaković koji je obranio tri udarca Japanaca.

Marko Livaja bio je jedini naš nogometaš koji nije uspio zabiti iz jedanaesterca, a Rio Ferdinand i Alan Shearer prokomentirali su način na koji je pristupio izvođenju udarca.

"Bio je previše opušten, jako se ležerno zaletio. To je bilo smiješno. Ne možeš se zaletjeti kao Livaja, moraš zabiti ili ćeš izgledati kao kompletni idiot. I Lewandowski je to napravio neki dan, to je čudno. Ne možeš imati dovoljno snage ako se tako zaletiš", kazao je Ferdinadan.

"Treba uzeti loptu, izabrati gdje ćete pucati, zatrčati se odlučno i opaliti je najjače što možete. Upravo to je napravio Pašalić, koji je zabio iz odlučujućeg penala. Uzeo je agresivniji zalet, odabrao je mjesto i zabio. Nije to lako na ovoj razini, ali on je pokazao kako se to radi", dodao je Shearer.