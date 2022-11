Vatreni svoj put na Svjetskom prvenstvu nastavljaju ove nedjelje, kada će odmjeriti snage protiv zanimljive Kanade. Hrvatska je na otvaranju remizirala s Marokom 0:0, dok je Kanada poražena od Belgije 1:0.

Kakva je situacija u našoj reprezentaciji nakon remija s Marokom otkrili su Joško Gvardiol i Lovro Majer na konferenciji za medije.

"Lakše je kada se prespava koji dan. Ovo je veliko natjecanje, sigurno da je bio prisutan grč. Trebali smo preuzeti više odgovornosti mi u obrani, ali u redu, nadamo se da će biti bolje u sljedećoj utakmici", komentirao je Gvardiol susret s Marokom.

Spremni su za Kanadu

Majer je pak prokomentirao kritike koje su primili nakon slabog izdanja protiv Maroka.

"Činjenica je da nitko ne voli čuti kritiku, ali godinama smo u nogometu. Naviknuti smo živjeti s time. Moramo učiti iz kritike. Sigurno nitko nije bio zadovoljan nakon utakmice. Ali nema razloga za brigu. Znamo koliko smo kvalitetni. U dobroj smo situaciji", poručio je.

Gvardiol je kratko poručio da se slaže s izbornikom te kako su morali igrati puno brže. Majer je dodao:

"Joško je samokritičan. Ne može se kriviti pojedince ili određenu poziciju. Maroko se dobro branio. Detalji, koje inače dobro radimo, trebali smo više rizika preuzeti s boljim pasovima i otvaranjem. Teško je kriviti pojedinca. Svi smo zajedno trebali biti bolji".

Obojica su istaknula kako su spremni igrati koju je god poziciju potrebno: Joško lijevog beka, a Lovro desno krilo. Kanadske novinare je pak zanimalo što misle o izjavi kanadskoj izbornika da će "sjeb*ti Hrvatsku".

Kako zaustaviti Daviesa?

"Ako je to njegov način da motivira ekipu, zašto ne? Ali ne obaziremo se na to. Bit će nam to motivacija", ispalio je Majer, a Gvardiol dodao:

"Što se mene tiče, ima pravo reći. Teren je pokazatelj. Utakmica traje 90 minuta. Dobro, na ovom prvenstvu 100 minuta", našalio se.

Majer je istaknuo da se osjeća sjajno i kako je u dobroj formi, dok je Gvardiol progovorio o najopasnije igraću Kanade, Alphonseu Daviesu, lijevom beku Bayerna.

"Njegova prednost je brzina. Moramo biti spremni na to. Možemo ga i duplirati, što se mene tiče", zaključio je.