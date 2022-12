Polufinalni ogled Svjetskog prvenstva u Katru između Hrvatske i Argentine bit će treći čin predstave nogometnih majstora Lionela Messija i Luke Modrića.

Za sada je hrvatski kapetan u prednosti. U oba dosadašnja reprezentativna sudara s Messijem, slavio je Modrić.

Prvi put Modrić i Messi bili su na suprotnim stranama u prijateljskom susretu u ožujku 2006. u Baselu. Hrvatska je slavila sa 3-2, međutim bez obzira na rezultat, za obojicu je to bila posebna utakmica. Modrić je debitirao u dresu "Vatrenih", dok je Messi postigao svoj prvi pogodak u dresu "Gauča".

Modrić veličina

Hrvatska, koju je tada vodio Zlatko Kranjčar, u sklopu priprema za Svjetsko prvenstvo u Njemačkoj je u Baselu odigrala susret protiv Argentine.

Hrvatska je povela u trećoj minuti golom Ivana Klasnića, no "Gauči" su okrenuli s dva brza gola Carlosa Teveza (4) i Lionela Messija (6). Izjednačio je Darijo Srna u 52. minuti, a pobjedu hrvatskoj vrsti donio je Dario Šimić u 90. minuti. Tada 20-godišnji Modrić je igrao do 84. minute, dok je 18-godišnji Messi igrao svih 90 minuta.

Messi je za Argentinu debitirao 17. kolovoza 2005. u prijateljskom susretu protiv Mađarske, ušao je u igru u 63. minuti, a samo dvije minute kasnije dobio je crveni karton. U ožujku iduće godine u svom šestom nastupu za "La Albiceleste" kao 18-godišnjak je zabio svoj prvi gol i to protiv Hrvatske.

Čudo u Rusiji

Drugi puta Modrić i Messi su bili na suprotnim stranama predvodeći svoje reprezentacije 2018. u Rusiji. Bio je to ogled drugog kola skupine D, a "Vatreni" su slavili 3-0. Ante Rebić (53), Luka Modrić (80) i Ivan Rakitić (90) zabili su golove u jednoj od najvećih pobjeda u povijesti naše reprezentacije.

Treći i najvažniji čin bit će u utorak na Lusail stadionu gdje će Hrvatska i Argentina loviti finale World Cupa. Hrvatska drugo, a Argentina šesto.

Za obojicu majstora ovo će biti posljednja prilika za osvajanje svjetske krune i šlag na torti vrhunske karijere.

Kakve karijere

Messi je tijekom karijere osvojio 34 trofeja s Barcelonom, pri čemu četiri Lige prvaka, te dva trofeja u PSG-u, u dresu Argentine je osvojio Copa America i olimpijsko zlato 2008. godine. Kao i Modrić ima srebro osvojeno na SP-u 2014. Teško je nabrojati i pojedinačne trofeje, spomenimo tek kako je sedam puta osvojio Zlatnu loptu za najboljeg igrača svijeta.

Luka ima 27 klupskih trofeja s Real Madridom i Dinamom pri čemu je u dresu "Kraljevskog kluba" osvojio čak pet puta Ligu prvaka. U nevjerojatnoj 2018. godini osvojio je sve četiri velike nagrade - nagradu za najboljeg igrača svjetskog prvenstva u Rusiji, proglašen je najboljim igračem Europe u izboru Europske nogometne federacije (UEFA), najboljim igračem svijeta u izboru Međunarodne nogometne federacije (FIFA), te Zlatnu loptu France Footballa.

"Modrić je ozbiljan profesionalac, gospodin u kopačkama, on je svaki trening maksimalan, On radi individualmo, živi za nogomet, a to mu se vraća na najbolji mogući način. Teško ćemo naći da netko sa 37 godina ovako igra. Kada su ga neki možda počeli otpisivati, on se vratio u najboljem svijetulu i doveo je Hrvatsku u polufinale" poručio je izbornik Zlatko Dalić.