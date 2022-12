Većina igrača hrvatske reprezentacije nije bila raspoložena za razgovor nakon poraza od Argentine u polufinalu Svjetskog prvenstva u Katru.

Jedan od rijetkih koji je stao pred novinare bio je kapetan Luka Modrić.

"Nažalost, dogodio se poraz. Nismo htjeli izgubiti, ali moramo čestitati protivniku. Zaslužili su biti u finalu kada se pogleda cijela utakmica. Bili su bolji, iako je sada teško komentirati utakmicu i reći nešto pametno ovako vruć. Nažalost, nismo u finalu. Imamo utakmicu za treće mjesto i treba se dobro rekuperirati, prije svega mentalno i pokušati osvojiti broncu," kazao je Modrić.

Veznjak Real Madrida smatra kako je susret prelomio kazneni udarac.

Nije bio penal

"Prvi gol nije bio jedanaesterac. U akciji prije toga trebao je biti korner za nas. Nakon toga sudi nepostojeći jedanaesterac, to je prelomilo utakmicu. Jer do tada smo igrali OK. Nedostajalo nam je malo više prema naprijed da budemo opasniji, ali nismo imali problema do tog jedanaesterca. Takav penal se ne može suditi u ovakvoj utakmici. Opet se sudio i to me žalosti. Nakon toga je došao drugi gol gdje su imali sreće s odbijanju lopte. Nakon toga se bilo teško vratiti."

Hrvatskoj sada u subotu slijedi dvoboj za broncu.

"U subotu imamo veliku utakmicu, bilo bi jako važno da osvojimo treće mjesto nakon svega što smo ovdje napravili. Borili smo se, bila bi šteta da ispustimo to treće mjesto. Moramo se skupiti i dobro odmoriti i pripremiti se mentalno za tu utakmicu", poručio je Modrić, koji će u subotu odigrati posljednju utkamicu na Svjetskom prvenstvu ikad. A to je bio razlog zbog kojeg je najpoznatiji stručnjak za transfere, Fabrizio Romano, posvetio lijepe riječi našem kapetanu.

"Posljednji ples legende na SP-u. Poštovan od svih igrača i nogometnih fanova na cijelom planetu. Finalist SP-a 2018. i polufinalista 2022. Kvaliteta, elegancija, vodstvo, integritet i čista klasa. Simbol svoje zemlje u svakoj utakmici još otkako je bio dijete. Osvajač Zlatne lopte, pet Liga prvaka i više. Sve to stane u tri riječi: Umjetnost u pokretu.... I još jedno Svjetsko prvenstvo na kojem je bio jedan od najboljih igrača. Hvala ti, Luka", poručio je.