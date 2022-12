Jedanaesterac iz kojeg je Lionel Messi doveo Argentinu u vodstvo protiv Hrvatske izazvao je brojne rasprave diljem svijeta. Za jedne je odluka talijanskog suca Danielea Orsata ispravna, dok su za druge "Vatreni" oštećeni.

Argentina je protiv Hrvatske povela sa 1-0 golom Lionela Messija iz jedanaesterca u 34. minuti. Talijanski sudac Daniele Orsato je pokazao na bijelu točku nakon što je Livaković, prema Talijanu, napravio prekršaj nad Julianom Alvarezom.

Hrvatski igrači žestoko su prosvjedovali, Mateo Kovačić i Zlatko Dalić su dobili žute kartone, a pomoćnik Mario Mandžukić je udaljen s klupe, ali nije pomoglo.

U hrvatskom taboru nisu imali previše dvojbi oko kaznenog udarca nakon kojeg su "Gauči" poveli.

'Ma kakav jedanaesterac'

"Jedanaesterac ? Ma kakav jedanaesterac," kratko je kazao hrvatski vratar Dominik Livaković.

"Prvi gol nije bio jedanaesterac. U akciji prije toga trebao je biti korner za nas. Nakon toga sudi nepostojeći jedanaesterac, to je prelomilo utakmicu. Takav penal se ne može suditi u ovakvoj utakmici. Opet se sudio i to me žalosti," komentirao je hrvatski kapetan Luka Modrić.

"Ne znam što bi trebao naš vratar, skloniti se. Igrač se zabio u njega," istaknuo je izbornik Dalić na novinarskoj konferenciji nakon poraza od Argentine.

Njihove tvrdnje podržali su i šef Komisije nogometnih sudaca Bruno Marić i stručni komentator HTV-a Mario Strahonja.

"Livaković nije napravio prekršaj. To je mogao biti samo prekršaj na golmanu. Žao mi je što svjedočim jednoj nevjerojatnoj odluci suca Orsata, odluci koja ima izravan utjecaj na rezultat. Nepravedno i neprihvatljivo," kazao je Marić za Sporske novosti.

Nema dvojbe

"Livaković ovdje kao vratar ima svako pravo postaviti se ovako kako se postavio u odnosu na napadača. Proširio je obujam tijela desnom nogom i tu nogu je spustio na tlo puno prije nego što je do kontakta došlo. Drugim riječima, došlo je do sudara, Livaković nije nogom srušio napadača," poručio je Strahonja iz studija HTV-a.

Bivše "Oko sokolovo" Mateo Beusan je za Index poručio kako nije bilo nikakve dvojbe.

"Ovo je 100 posto penal. Objasnite mi što Livaković radi svojom desnom nogom? Stavlja je u putanju napadača Alvareza. Bez obzira koliko jak start bio, to je penal ko kuća. Možemo biti zahvalni da Livaković nije dobio i crveni karton."

Slično razmišlja i bivši španjolski sudac Perez Burrull koji je podržao Orsata.

"Dobro je pokazao talijanski sudac. Hrvatski vratar je srušio argentinskog napadača u situaciji jedan na jedan," kazao je Burrull u programu Radio MARCA 'Marcador'.

Englezi slično kao i Hrvati

I legendarni engleski nogometaš Alan Shearer smatra kako je to bio "čisti jedanaesterac".

"Bio je to prekršaj, za mene je to ispravna odluka," kazao je Shearer u studiju BBC Five Live.

"Bio je to sjajan Alvarezov bijeg, za njega je sve bilo otvoreno, a Livaković ga je sapleo."

Bivši engleski vratar Rob Green složio se s tim. "Sudac nije imao mnogo izbora."

Bivši engleski sudac Peter Walton također je kazao kako je "Livaković faulirao Alvareza i sudačka odluka je ispravna."

Međutim, bivši igrač Manchester Uniteda Gary Neville je za ITV kritizirao odluku o dosuđivanju kaznenog udarca.

"Nije to bio prekršaj. Vratar je izašao, zaustavio se i Alvarez je naletio na njega. Što još možete učiniti? Slično su razmišljali i Roy Keane i Ian Wright.

"Vratar ne može učiniti ništa drugo nego ostati na svom mjestu, nije to bio prekršaj," poručio je Wright, bivši napadač engleske reprezentacije.