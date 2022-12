Hrvatski snovi srušeni su u utorak navečer kada je Argentina slavila s 3:0 uz dva gola Juliena Alvareza i jedan Messija. Luka Modrić na terenu je bio do 81. minute, a izbornik Zlatko Dalić dobio je pitanje ostaje li kapetan Vatrenih u reprezentaciji.

"Luka je bio tužan, teško mu je pao poraz i utakmica. To je normalno. Sad je koncentracija na utakmici za treće mjesto. Moramo se pripremiti. Iskreno se nadam da će Luka ostati u reprezentaciji, ali on će sam odlučiti. Razgovarat ću s njim nakon utakmice", rekao je Dalić pa dodao:

"Dogodila se jedna situacija. Lopta ga pogodi u glavu kod 3:0. To te još više ubije. Sigurno, ako se oprosti od reprezentacije, da će to biti jedna šteta i žal za sve reprezentacije svijeta. On je profesionalac, i u pobjedama i u porazima protivniku čestita. On će sam donijeti odluku. Na njemu je odluka. A sigurno je da ga cijeli svijet poštuje i bilo bi lijepo da nastavi."