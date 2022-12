Hrvatska nogometna reprezentacija u subotu od 16 sati igra još jednu povijesnu utakmicu. Dvoboj s Marokom odlučit će tko osvaja treće mjesto na Svjetskom prvenstvu i tko doma odlazi s broncom.

Vatreni će ići na pobjedu, što su najavili igrači i izbornik Zlatko Dalić, a neovisno o tome kako utakmica završi, naši nogometaši imat će veličanstveni doček. Naši su nogometaši po treći put došli do polufinala, odnosno među četiri najbolje momčadi na svijetu.

"Za nas je to veliko finale protiv reprezentacije koja mene podsjeća na nas prije četiri godine. Nitko ih nije tu očekivao. Svojom kvalitetom, zajedništvom, velikom podrškom su uspjeli doći do polufinala i borbe za treće mjesto. Nama je ovo velika utakmica, mi smo toga svjesni, mi smo na to spremni. Znamo da nam ona puno znači, puno će biti ljepše vratiti se kući s broncom nego bez nje", rekao je Dalić za HRT.

Dosta problema

"Možda će biti najmotiviraniji, najjači, najkvalitetniji i s najvećom podrškom dosad. Dobili su šansu da budu treći. S druge strane, ni mi ne zaostajemo ni u čemu. Preboljeli smo Argentinu, preboljeli smo svoje polufinale. Spremni čekamo utakmicu za treće mjesto", nastavio je.

"Znamo da možemo to napraviti. Malo jesmo umorni, ovo je sedma utakmica s dva produžetka, ali dečki su spremni. Možemo očekivati pravu Hrvatsku i drugačiju utakmicu nego što je bila u prvom kolu", pojasnio je.

Na posljednjem treningu nije bilo Josipa Juranovića, Joška Gvardiola, Marcela Brozovića i Dejana Lovrena. Dalić je pojasnio kako je zamolio igrače da mu kažu ako imaju problema.

Kako bi mogli izgledati?

"Trebaju nam sutra 100 posto spremni igrači, moram malo osvježiti reprezentaciju. Svi žele igrati, ali moraju biti pošteni i reći ako imaju problema. Možemo očekivati neke promjene", zaključio je.

Ipak, očekuje se da će Gvardiol biti spreman, što je i sam rekao na presici u četvrtak. Dalić je najavio Josipa Stanišića umjesto Juranovića, dok bi umjesto Lovrena u prvu momčad mogao uskočiti Josip Šutalo. Umjesto Brozovića bi mogao zaigrati Kristijan Jakić, ali je izglednije da će se Modrić i Kovačić malo povući, dok će ispred njih biti Lovro Majer ili pak Luka Sučić.

S obzirom na to da Vlašić ima virozu, umjesto njega bi mogao krenuti Andrej Kramarić, koji bi se izvukao na desno krilo. To znači da bi mogli krenuti Marko Livaja ili Bruno Petković u vrhu napada.

Mogući sastav Hrvatske (4-3-3): Livaković - Stanišić, Šutalo, Gvardiol, Sosa - Modrić, Kovačić - Majer (Sučić) - Kramarić, Livaja (Petković), Perišić