Hrvatsku nogometnu reprezentaciju u petak (od 16 sati) na stadionu Education City u Al-Rayyanu očekuje dvoboj s Brazilom u četvrtfinalu Svjetskog prvenstva.

Na toj će utakmici vatreni imati veliku podršku navijača koji su zbog ovog susreta doputovali u Katar. Prema nekim procjenama trebalo bi ih biti oko tri tisuće, što je daleko najveća brojka na cijelom mundijalu. Brazil će biti teška prepreka za Vatrene, igraju fantastično te su jedni od favorita za osvajanje naslova.

Hrvatska je u četiri navrata igrala protiv Brazila, u jednoj prijateljskoj smo odigrali 1:1, dva puta su nas pobjeđivali na svjetskim prvenstvima (2006. i 2014.) i jednom u prijateljskom susretu uoči Rusije. Susret je trenutno u centru pažnje te se cijelo jutro priča o prvoj četvrtfinalnoj utakmici.

Joško stroj

Susret prate mnoge nogometne legende, pa tako i Pat Nevin, čuveni škotski reprezentativac i igrač Chelseaja i Evertona. Njega pak oduševljava naš Joško Gvardiol.

On je oduševljen kako je naš Joško smiren i sjajan u izgradnji napada te kako mu ništa ne može ni Richarlison koji je poznat po pritisku na posljednju liniju.

"Richarlison je jedan od igrača koji bi lovio i golubove, on lovi sve i svakoga. No, ne trči za Joškom Gvardiolom. Kod takvih igrača ne možeš doći lako do lopte", priča Škot.