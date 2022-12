Vatreni danas od 16 sati igraju protiv Japana u osmini finala na Svjetskom prvenstvu u Kataru, a uoči utakmice sve je na društvenim mrežama nasmijala hrvatska legenda borilačkih vještina Mirko Cro Cop Filipović.

Popularni Cro Cop objavio je na Facebooku video nastao za vrijeme snimanja reportaže japanske televizije Nippon TV. Mirko je Japance ugostio pred utakmicu s Japanom, a objavljeni video pokazuje da su se dobro zabavili, barem naš Mirko.

'Htjeli su osjetiti koliko snažno mogu udariti'

Cro Cop je jako popularan u Japanu, neke od najvećih borbi u karijeri upravo je odradio u toj otočnoj državi u Saitama Areni. Nakon obavljenog razgovora televizijska ekipa zaželjela je iskušati Mirkovu ljevicu.

"Nakon razgovora novinar me molio da udarim fokuser koji će on držati. To su me često molili za vrijeme raznih gostovanja u Japanu tijekom moje karijere. Vjerojatno su htjeli osjetiti koliko snažno mogu udariti", poručio je Cro Cop u objavi na Facebooku.

Japanski novinar završio na podu

Od udaraca je japanski novinar završio na podu.

"Gospodin sa snimke će sigurno dugo pamtiti posjet Hrvatskoj, a nekako se bojim da će idućih par dana na rukama hodati", našalio se Mirko te poželio da na isti način Vatreni 'razbiju' nogometaše Japana.