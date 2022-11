Belgijska nogometna reprezentacija u utorak je održala pressicu na SP-u u Katru povodom medijskih napisa o sukobu, kaosu i tučnjavu u svlačionici nakon poraza od Maroka, kao i uoči utakmice s Hrvatskom u četvrtak, ključnom za ambicije Belgijaca na turniru.

Thibaut Courtois je izašao pred novinare i objasnio sve što se dogodilo:

"Uvijek igraj kao da ti je posljednja utakmica Svjetskog prvenstva, to je poanta. Nitko ne zna kome će ovo SP od nas biti zadnje. To bi svima trebao biti dodatni motiv jer ne znate što će se dogoditi u budućnosti. Uvijek morate igrati kao da bi vam to mogla biti zadnja utakmica na Svjetskom prvenstvu", priča i nastavlja:

'Ako nađemo izdajicu...'

"Pogledajte Italiju. Toga sada nema. Tko bi očekivao prije dvije godine? Ne pričamo o budućnosti. Svatko bira za sebe. Godine nisu važne. Godine nisu bitne. Pogledajte Real Madrid: Modrić, Benzema… Kao momčad sada igramo malo drugačije. Lako je reći da su to godine, da smo stari, to svima može biti izgovor, ali samo izgovor, a mi ne tražimo izgovore niti smo stari. Dobra kombinacija iskustva i mladosti zna biit ključna za uspjeh reprezentacije na velikim turnirima. Osvojili smo Ligu prvaka, a po godinama je Real starija momčad", priča i nastavlja:

"Ništa se nije dogodilo u svlačionici Belgije, niti je bilo tučnjave, sukoba i kaos. Bio sam prvi u svlačionici. Bio sam ljut. Bio sam tamo 20 minuta i ništa se nije dogodilo, stvarni ništa. Trener je progovorio na trenutak i to je bilo sve. Problem je što ima previše laži. I s društvenim mrežama koje idu od jedan drugome. I tako se ispričala priča koje nije bilo. Ako nađemo izdajicu, taj neće više igrati za reprezentaciju Belgije", priča Courtois i nastavlja:

"Poslije utakmice nitko ne smije biti izbornik niti išta govoriti ispred i u njegovo ime. Tome služe timski sastanci poslije. Mislim da nemamo nikakvih problema u momčadi. Priče koje se stvaraju su da se napravi loša atmosfera u skupini. Ali još smo odlučniji boriti se za pobjedu protiv Hrvatske u četvrtak."