Hrvatska nogometna reprezentacija u petak u 16 sati igra najtežu utakmicu Svjetskog prvenstva u Kataru. Na rasporedu je četvrtfinale, a s druge strane bit će prvi favorit, moćni Brazil. Vatrenima gotovo nitko ne daje šansu za prolazak dalje.Brazilski mediji ističu kako će je pred njima najteži suparnik, ali su uvjereni u uspjeh.

"Bit će to jako teška utakmica za Brazil. Hrvatska je svjetski doprvak, iskusna momčad i s igračima koji igraju u poznatim europskim klubovima. Bit će to sasvim sigurno najteži ispit za Brazil na dosadašnjem dijelu prvenstva," kazao je Bruno Marinho iz O Globa.

Hvali Modrića i Perišića

"Znam dosta o hrvatskoj reprezentaciji i igračima jer pratim europski nogomet. Modrić usprkos svojim godinama igra na najvišem nivou, a Perišić je sjajan. Malo sam bolje analizirao vašu ekipu i vidio u kakvim sve dobrim klubovima igraju vaši igrači. Pojavili su se i mladi igrači koji mnogo obećavaju. Ovo je sasvim sigurno drugačija ekipa od one iz Rusije, ali još uvijek je jaka," dodao je.

Kazao je kako se sjeća posljednjeg službenog ogleda sa Svjetskog prvenstva u Brazilu 2014. godine, ali i prijateljskog susreta iz Liverpoola uoči World Cupa u Rusiji.

"Sjećam se utakmice iz Sao Paula, bila je to neizvjesna utakmica, no bile su to druge momčadi i generacije. Bio sam u Liverpoolu na posljednjoj utakmici Brazila i Hrvatska, ostvarili smo pobjedu, no bio je to prijateljski susret," kazao je.

Idu do kraja

Marinho je uvjeren kako ova momčad Seleçaoa može do naslova.

"Možemo otići do kraja. Sve ovisi o Neymaru. Kada je on na terenu to je druga momčad, bez obzira kako on igrao. Uz njega ostali igrači imaju više samopouzdanja i opasniji su. Jedan smo od favorita turnira, a vjerujem kako do finala može i Francuska koja ima odličnu momčad. Možda čak i jaču od Brazila." poručio je.

A njegov list pozabavio se Marcelom Brozovićem. Istaknuli su kako je protiv Japana a pretrčao ukupno nevjerojatnih 16,7 kilometara, čime je srušio rekord na SP-u, kojeg je i sam postavio kada je u polufinalu s Engleskom 2018. pretrčao 16,3 kilometra.

No, nije im samo to bilo u fokusu. Objavili su Brozovićev Instagram post nakon osvajanja talibanskog Kupa u svibnju ove godine.

"Brozović je popravio vlastiti rekord iako vrijedi naglasiti da su obje utakmice trajale 120 minuta. Ono što je zanimljivo je da je Brozović pušač i da je nekoliko puta uhvaćen kako puši. Objavio je i fotografiju iz Interove svlačionice na kojoj puši cigaretu nakon osvajanja talijanskoga kupa", piše O Globo.

"U komentarima ga je bivši suigrač Radja Nainggolan pitao: 'Ti pušiš?', a Brozović mu je odgovorio: 'Povremeno.' Nije mu to prvi put"; navode i dodaju.

"Nakon ispadanja s Eura prošle godine uhvaćen je kako u dućanu kupuje cigarete, a na Instagramu je objavio i fotografiju na kojoj puši šišu."