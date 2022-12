Hrvati imaju specifičnu igru, niti se stalno brane, niti stalno napadaju, kazao je uoči polufinalnog dvoboja s Hrvatskom na SP argentinski izbornik Lionel Scaloni. Pobjeda hrvatske reprezentacije protiv Brazila u četvrtfinalu Svjetskog prvenstva u Kataru, razvukla je osmijeh u argentinskom taboru.

U Argentini su smatrali kako će im na putu do finala stajati Brazil predvođen Neymarom. No, "Vatreni" su šokirali "Selecao" i razveselili "Gauče". Premda i oni upozoravaju kako je i Hrvatska opasan suparnik, uvjereni su kako će ipak lakše preko "Vatrenih" do svog šestog finala.

U najavi susreta pred brojnim novinarima na "Virtualnom stadionu", ogromnoj dvorani za novinare pojavili su se izbornik Lionel Scaloni i branič Nicolas Tagliafico. Scaloni je preuzeo "Gauče" kao privremeno rješenje nakon što je potjeran Jorge Sampaoli. Pod njegovim vodstvom Argentina je prošle godine osvojila Copa America, prvi veliki trofej nakon 1993. godine, kada su također slavili na Copi. Scaloni je na posljednjem World Cupu u Rusijio bio jedan od Sampaolijevih asistenata i uživo je na stadionu u Nižnjem Novgorodu pratio "Vatrenu" rapsodiju protiv "Gauča".

'Očekujemo tešku utakmicu'

"Očekujemo tešku utakmicu, Hrvatska je odlična momčad, vide se njihovo zajedništvo, ali ne treba uspoređivati utakmicu od prije četiri godine," kazao je izbornik.

"Svi se Argentinci nadaju pobjedi, igramo za svoj narod, za svoju obitelj. Sretni smo zbog svojih navijača, znamo što se od nas očekuje. Što se tiče Hrvatske imaju specifičnu igru, nit se stalno brane, niti stalno napadaju. Imaju odličnu momčad, dugu nogometnu tradiciju," dodao je.

Nije želio otkrivati loše strane "Vatrenih".

"Prvo analiziramo prethodne utakmice što možemo bolje i kako iskoristiti slabije strane suparnika. Neću govoriti o jakim i slabijim stranama Hrvatske na novinarskoj konferenciji, ali analizirali smo i njihove slabosti," kazao je.

Bio je pun pohvala na račun hrvatskog kapetana Luku Modrića.

"Zadovoljstvo je gledati njegovu igru, on je idol za mnoge od nas, ne samo zbog igre, već i zbog ponašanja. Ako volite nogomet, ne možete ne vidjeti takve igrače."

Pričao je i o Nizozemskoj

Scaloni je komentirao ponašanje argentinskih igrača za vrijeme i nakon utakmice s Nizozemskoj iz koje je ostalo repova.

"To je nogomet, nekada se branite, nekada napadate, ponekad možete doći i u sukob i posvađati, ali imate suca. Treba staviti točku na tu utakmicu. Nisam siguran da je naše ponašanje nesportsko. Mi pokazujemo svoj ponos, a sudac postoji da donosi odluke. Nakon utakmice postoji poštovanje, poštujemo i Nizozemsku i Hrvatsku."

Kazao je kako je momčad u dobrom fizičkom stanju.

"Pobjeda je najbolji oporavak, ušli smo u polufinale. Dobro smo, vjerujem kako ćemo biti spremni. Momčad se jako dobro osjeća. Imamo vlastiti stil igre, imamo vlastiti sustav, no ponekad morate odgovori na zahtjeve na terenu," naglasio je.

Priznao je kako razmišlja jedino o susretu protiv Hrvatske.

"Isto se osjećam kao i prije Nizozemske, Australije i Poljske. Izgubili smo od Saudijske Arabije. Ispred nas je još samo jedna utakmica u kojoj ćemo morati dati sve od sebe. Sutra je ono za što se pripremamo i samo o tome razmišljati, ne želim gubiti energiju na druge stvari."

Tagliafico je igrao u Rusiji

Za Messija je ovo posljednje SP, a Scaloni je poručio kako moramo uživati u njegovoj igri.

"Možemo samo nastaviti i uživati u njegovoj igri, mi i cijeli svijet. Sve dok igra," kazao je.

Branič Lyona Tagliafico je istaknuo kako su "ulaskom u polufinale ispunili prvi cilj, ali i kako još nisu završili posao u Dohi.

"Sretni smo što smo ostvarili prvi cilj, a to je biti među četiri reprezentacije, ali još nismo završili posao," kazao je Tagliafico, "Znamo da su Hrvati kvalitetni, posebno u veznom redu," kazao je.

Tagliafico je igrao i prije četiri godine u Rusiji u susretu koji je Argentina izgubila sa 0-3.

"Četri godine su prošle, oni su i dalje odlična reprezentacija. Imaju neke nove igrače, nova obilježja. Bit će to različita utakmica, drugačije će se razvijati. Koristit ćemo iskustvo iz te utakmice i nadam se pobijediti. Ponavljam Hrvatska ima odlične igrače, kvalitetnu momčad. No moramo razmišljati o sebi. Svjesni smo hrvatske kvalitete, ali imat ćemo protutežu."

Takve situacije se događaju, mi nismo strojevi, mi smo ljudi. To je nogomet, bilo je to četvrtfinale. Sada se moramo fokusirati što je pred nama i pokušati ostvariti naš cilj."

Argentinu će u pokušaju plasmana u finale predvoditi jedan od najboljih igrača svijeta.

"Messi je naš kapetan, naš lider, naš vođa. On nas gura dalje. Kada je na terenu znamo da imamo Messija. On ima potporu cijele momčadi i stožera.

Hrvatska je kroz osminu finala i četvrtfinale prošla nakon izvođenja jedanaesteraca. Jesu li Argentinci spremni na "lutriju" izvođenja udaraca s bijele točke ?

"Spremni smo i za taj segment, imamo dovoljno iskustva i sjajnog vratara Martineza. Ovo je eliminacijska faza, to nisu lake utakmice iskusniji ima prednost. Moramo nadići teške situacije. Svi vježbamo penale, ali nije to ista situacija."

Naglasio je kako hrvatska vrsta ima nekoliko različitih formacija, ali da će na sve biti spremni.

"Hrvatska ima nekoliko opcija, ima odlične vezne igrače. Pokušat će kontrolirati loptu i igru. Moramo biti spremni za svaku mogućnost. Jaka je snaga naše ekipa da i mi možemo igrati s više različitih formacija," kazao je.