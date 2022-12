Hrvatska nogometna reprezentacija u polufinalu SP-a poražena je od Argentine s 3-0. Nije to bio dan za naše junake na Lusailu.

Američki ESPN se u opširnom tekstu raspisao o našem kapetanu Luki Modriću: "Kad je debitirao za hrvatsku reprezentaciju 2006. s 21 godinom Luka Modrić igrao je protiv tada 19-godišnjeg Lionela Messija i Argentine. Modrić je u toj prijateljskoj utakmici pobijedio 3:2, Messi je zabio svoj prvi gol za reprezentaciju i bio je to početak rivalstva kako klupskog tako i reprezentativnog", pišu i nastavljaju:

"Kad ga je Hrvatska najviše trebala, Modrić je odigrao najlošiju utakmicu na SP-u. Unatoč solidnom startu protiv Argentine i prekrasnom Modrićevom driblingu u duelu s Alexisom Mac Allisterom, Hrvatskoj se bilo preteško vratiti nakon golova Messija i Alvareza u samo pet minuta prije poluvremena. Nije ovo bio najbolji trenutak za Modrićev loš dan, ali s 37 godina na leđima ne može više svaki put izvući neku čaroliju.

Ispodprosječna partija

Da bi ušla u još jedno finale, Hrvatska je trebala Modrića u njegovu najboljem izdanju. Da kontrolira sve kao što to uvijek čini, da bude ubojit iz prekida, da stvara šanse i da igru Hrvatske čini tečnom. No, to nije bio slučaj, i njegovi sporedni glumci nisu bili na nivou.

Četiri argentinska vezna igrača činila su Modrića prosječnim igračem. Pod stalnim pritiskom s loptom u nogama, Modrić je napravio jako puno grešaka i imao je puno manji utjecaj na utakmicu od onoga što se očekivalo.

Imao je samo 86 posto točnih dodavanja od čega samo pet paseva u zadnjoj trećini. To su mu najlošije brojke na ovom SP-u. Protiv Brazila je imao 22 dodavanja u zadnjoj trećini iako je igrao skoro 40 minuta duže. Protiv Argentine njegov učinak bio je nezamjetan.

Euro 2024.?

Hrvatski izbornik Zlatko Dalić rekao je da želi Modrića u reprezentaciji na Euru u Njemačkoj 2024. godine. No, Modrićev govor tijela nakon utakmice govorio je nešto sasvim drugo. Dobio je 'standing ovation' kad je izašao iz igre deset minuta prije kraja, a njegovo mahanje navijačima i grljenje sa suigračima izgledalo je kao oproštaj i zadnja velika utakmica za Hrvatsku.

Osvajača Zlatne lopte iz 2018. godine možda nagovore da se predomisli. Dalić je rekao da očekuje da se ova zlatna generacija oprosti na Euru 2024. godine. Modrić još razmišlja o konačnoj odluci i možda ne bi bilo najpametnije da odluči ostati nakon završetka Lige nacija.

Modrić, jasno, nije to sve napravio sam. No, ovaj SP mogao bi biti zadnji i za Ivana Perišića, Dejana Lovrena i Domagoja Vidu. Marcelo Brozović, Andrej Kramarić i Mateo Kovačić će nastaviti i budućnost je za Hrvatsku svjetla ako se u obzir uzmu i Lovro Majer, Joško Gvardiol i Luka Sučić. S vrlo malim resursima, Hrvatska je došla do neslućenih visina iako nikad nije uspjela otići do kraja. Nakon što su joj snove o još jednom finalu srušili Messi i Argentina trebat će joj neko vrijeme da se ponovno vrati na vrh bez svojeg najboljeg igrača."