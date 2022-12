Hrvatska nogometna reprezentacija se, nažalost, nije uspjela plasirati u finale Svjetskog prvenstva, ali će zato igrati za broncu u subotu. Veliku analizu polufinalnih susreta napravio je američki portal Bleacher report, koji je Hrvatsku proglasio najvećim gubitnikom završnice.

"S toliko govora oko Messija, opet je lako zaboraviti kako je Hrvatska nadmašila očekivanja u Kataru. Iako su bili finalisti prije četiri godine, malo tko im je predviđao ulazak u polufinale, pogotovo kad im je na putu stajao Brazil", napisao je BR pa dodao:

'Gvardiol je pravi vođa sa samo 20 godina'

"Hrvatska 'Pepeljugina priča' trajala je dugi niz godina. No ova momčad će izgledati bitno drugačije na idućem SP-u 2026. godine… Talisman Luka Modrić ima 37, bi Perišić po 33, Brozović 30. Dodajte na to četiri godine i dobit ćete veznu liniju s Brozovićem pred mirovinom i 32-godišnjim Mateom Kovačićem. Uzmemo li u obzir da je donedavno tu bio i Ivan Rakitić, iduća generacija ispred sebe ima veliki zadatak. Srećom za Hrvate, tu je nekoliko briljantnih mladih talenata koji su već na ovom turniru 'ubirali' iskustvo. Gvardiol je bio sjajan, moćan… Pravi vođa sa samo 20 godina. To što ga je Messi 'ponizio' ništa ne znači na duge staze. On će uskoro završiti u elitnom klubu u ogromnom transferu, vjerojatno u iduća dva 'transfer roka'."

'Hrvatskoj je najdraže kada je autsajder'

Osvrnuli su se na mlade Vatrene koji još nisu imali mnogo prilika na Mundijalu.

"Tu su i Borna Sosa, Lovro Majer, Josip Šutalo i Josip Stanišić, četiri mlada igrača koji su dobar temelj za budućnost. Tu je i impresivni Luka Sučić, ali on nije ulazio u igru na ovom turniru da pokaže što može. Hrvatska će u lipnju igrati i finale Lige nacija. Suparnici su Nizozemska, Španjolska i Italija. To će vjerojatno biti Modrićev oproštaj nakon velikih uspjeha zadnjih godina. Hrvatska je na tome turniru, barem na papiru, najveći autsajder. Ali tako je njima najdraže."

"Iako je i Maroko poražen i neće biti u finalu, ipak su oni prvi afrički polufinalist u povijesti. Imali su šanse i protiv Francuske, bit će uzbudljivo vidjeti kako će se ova momčad razvijati iduće četiri godine. Možete se kladiti da će iduća generacija marokanskih nogometaša biti inspirirana s herojima iz Katara."