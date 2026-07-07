Kahn brutalno ismijao FIFA-u: 'Kad već mijenjate pravila, vratite nam i finale!'

Nakon što je FIFA ukinula suspenziju američkom napadaču Folarinu Balogunu, unatoč crvenom kartonu zarađenom protiv Bosne i Hercegovine, reakcije nogometne javnosti ne jenjavaju. Odluka donesena nakon intervencije američkog predsjednika Donalda Trumpa izazvala je brojne kritike, iako SAD na kraju nije uspio izbjeći poraz od Belgije.

Među onima koji su se oglasili bio je i legendarni njemački vratar Oliver Kahn, najbolji igrač Svjetskog prvenstva 2002. godine. Na društvenim mrežama ironično je komentirao potez FIFA-e.

If we're rewriting football history now, I have a small suggestion:

I'd like FIFA to rescind the yellow card shown to Michael Ballack in the 2002 World Cup semifinal, the one that ruled him out of the final.

And while we're at it, we might as well replay the final against Brazil. pic.twitter.com/Z69fJfH8cz — Oliver Kahn (@OliverKahn) July 7, 2026

"Kad već mijenjamo povijest, predlažem da FIFA poništi žuti karton Michaelu Ballacku iz polufinala SP-a 2002., zbog kojeg je propustio finale. A kad smo već kod toga, mogli bismo odigrati i novu utakmicu protiv Brazila", napisao je Kahn.

Ballack je tada zbog suspenzije propustio finale protiv Brazila, koje je Njemačka izgubila 2:0, pa je Kahnov komentar mnogima bio jasan odgovor na, po mišljenju brojnih navijača i stručnjaka, presedan koji je FIFA napravila usred Svjetskog prvenstva.