FREEMAIL
Registracija
Ako imaš Voyo pretplatu, registriraj se istim e-mailom i čitaj net.hr bez oglasa! Saznaj više
Toggle password visibility
Toggle password visibility
Već imaš račun?
Obnovi lozinku
freemail
LEGENDA /

Kahn brutalno ismijao FIFA-u: 'Kad već mijenjate pravila, vratite nam i finale!'

Kahn brutalno ismijao FIFA-u: 'Kad već mijenjate pravila, vratite nam i finale!'
×
Foto: JOHN THYS

Među onima koji su se oglasili bio je i legendarni njemački vratar Oliver Kahn

7.7.2026.
16:17
Sportski.net
JOHN THYS
Google Dodaj net.hr među omiljene izvore na Googleu
VOYO logo
VOYO logo

Nakon što je FIFA ukinula suspenziju američkom napadaču Folarinu Balogunu, unatoč crvenom kartonu zarađenom protiv Bosne i Hercegovine, reakcije nogometne javnosti ne jenjavaju. Odluka donesena nakon intervencije američkog predsjednika Donalda Trumpa izazvala je brojne kritike, iako SAD na kraju nije uspio izbjeći poraz od Belgije.

Među onima koji su se oglasili bio je i legendarni njemački vratar Oliver Kahn, najbolji igrač Svjetskog prvenstva 2002. godine. Na društvenim mrežama ironično je komentirao potez FIFA-e.

 

 

"Kad već mijenjamo povijest, predlažem da FIFA poništi žuti karton Michaelu Ballacku iz polufinala SP-a 2002., zbog kojeg je propustio finale. A kad smo već kod toga, mogli bismo odigrati i novu utakmicu protiv Brazila", napisao je Kahn.

Ballack je tada zbog suspenzije propustio finale protiv Brazila, koje je Njemačka izgubila 2:0, pa je Kahnov komentar mnogima bio jasan odgovor na, po mišljenju brojnih navijača i stručnjaka, presedan koji je FIFA napravila usred Svjetskog prvenstva.

Svjetsko Prvenstvo 2026.Oliver Kahn
komentara
Komentiranje na Net.hr dozvoljeno je samo registriranim korisnicima. Ako se ne slažete s autorom teksta ili nekim tko je komentirao taj tekst to je u redu. Međutim, nije u redu vrijeđati ljude, diskriminirati, trolati, kršiti Pravila komentiranja i odredbe stavka 2. članka 94. Zakona o elektroničkim medijima. Odgovorni ste za sve napisano u komentaru. Ovo je web portal kojeg posjećuje tisuće ljudi svakodnevno i s nekima se jednostavno nećete slagati. Zato se držite osnovnih pravila ponašanja i sve će biti ok.
VOYO logo
Još iz rubrike
Pročitaj i ovo
najčitanije
VOYO logo
VOYO logo
Regionalni portali
Izdvojeno
Još iz rubrike