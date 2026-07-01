BiH večeras piše povijest: Protiv moćnog SAD-a traži najveću pobjedu ikad

Svjetsko prvenstvo 2026. ušlo je u najuzbudljiviju fazu, a 21. dan turnira donosi tri nova dvoboja šesnaestine finala u kojima nema prava na pogrešku. Dok su favorizirani Englezi i domaćini Amerikanci u potrazi za prolaskom, jedan od najiščekivanijih ogleda pružit će odgovor može li Belgija izbjeći sudbinu Njemačke i Nizozemske.

Englezi protiv senzacije iz Afrike

Večer u 18:00 sati po našem vremenu otvara utakmica na stadionu u Atlanti, gdje će četvrta reprezentacija svijeta, Engleska, odmjeriti snage s DR Kongom. Momčad Thomasa Tuchela favorit je nakon osvajanja skupine L sa sedam bodova. S druge strane, "Leopardi" su se u nokaut fazu provukli kao jedna od najboljih trećeplasiranih momčadi, no ovo je prvenstvo već donijelo nekoliko velikih iznenađenja. Ključ engleske igre leži u osovini Rice - Bellingham - Kane, dok DR Kongo priliku traži u brzim tranzicijama preko Yoanea Wisse i Cédrica Bakambua. Englezi su u grupi često imali problema sa sporijim ulaskom u utakmice, a upravo bi takav pristup mogao biti idealan za afričku selekciju koja se najbolje snalazi kada kompaktno brani svoj gol i kažnjava suparnika iz kontranapada. Očekuje se da će Englezi na kraju ipak potvrditi svoju kvalitetu, no put do osmine finala mogao bi biti znatno teži od očekivanog.

Najveća nepoznanica: sudar stilova u Seattleu

Dvoboj koji se s pravom naziva najneizvjesnijim u ovoj rundi natjecanja igra se u 22:00 sata u Seattleu. Belgija, pobjednik skupine G, sastaje se sa Senegalom u njihovom prvom međusobnom ogledu. "Crveni vragovi" i dalje traže pravu formu; dok posjed i kreacija Kevina De Bruynea nisu upitni, napad djeluje bezopasno kada Charles De Ketelaere igra kao "lažna devetka". Momčad je opasnija s Romeluom Lukakuom, no on često počinje s klupe. Senegal, s druge strane, ima svoje adute. Brzina Sadia Manéa i Ismaile Sarra prijetnja je za svaku obranu, no "Lavovi Terange" skloni su pogreškama u obrani, što bi igrači poput De Bruynea mogli lako kazniti. Očekuje se taktički okršaj u kojem će Belgija kontrolirati loptu, a Senegal vrebati iz protunapada. Mnogi analitičari predviđaju utakmicu punu preokreta koja bi se lako mogla odlučiti u produžecima, gdje bi fizička snaga Senegalaca mogla doći do izražaja.

Domaćini traže povratak pobjedama

Dan će u 02:00 iza ponoći zaključiti dvoboj domaćina, SAD-a, i Bosne i Hercegovine na stadionu Levi's u Santa Clari. Amerikanci su osvojili skupinu D, no zamah im je zaustavljen porazom od Turske u nevažnoj zadnjoj utakmici. Sada, bez prava na kiks, traže povratak pobjedama. Očekuje se da će se u sastav vratiti ključni igrači koji su odmarali, što SAD čini jasnim favoritom protiv BiH, koja je svoj put do nokaut faze našla kao jedna od boljih trećeplasiranih ekipa.

Pred nama je dan koji će tri reprezentacije gurnuti korak bliže snu o osvajanju svijeta, dok će za druge tri turnir biti završen. Favoriti su na papiru jasni, no nokaut faza Svjetskog prvenstva rijetko poštuje prognoze, a pritisak raste iz minute u minutu.