ZVIJEZDA PSG-A POTPUNO POBJESNILA NA GUARDIOLU: Nije se mogao suzdržati kada je čuo što Pep želi

U prvom dvoboju polufinala Lige prvaka Manchester City je slavio u Parizu protiv PSG-a s 2-1 (0-1) i stekao veliku prednost pred uzvrat.

MBAPPE JE PROTIV MANCHESTER CITYJA ODIGRAO KATASTROFANU UTAKMICU: Za to je zaslužan jedan čovjek

PSG je poveo preko Marquinhosa (15), a City je preokrenuo preko Kevina de Bruynea (64) i Riyadha Mahreza (71).

NAKON OVOGA SU PARIŽANI IZGUBILI SVAKU NADU: Pogledajte brutalan start za isključenje zvijezde PSG-a

Parižani su odigrali sjajno prvo poluvrijeme, ali u nastavku su jako pali i u njihove se redove uvukla nervoza koju je najbolje pokazao “divljački” start Idrissa Gueyea u 77. minuti zbog kojeg je PSG ostao s desetoricom.

Igrači PSG-a bili su jako napeti, a njihove burne reakcije snimio je mikrofon koji je bio pored klupe Manchester Cityja.

Nogometaši su dobacivali svakakve riječi treneru Građana Pepu Guardioli, a posebnu pozornost privukla je jedna situacija u kojoj je talijanski veznjak u momčadi PSG-a Marco Verratti ušao u raspravu s Guardiolom.

Trener Cityja tražio suca da pokaže žuti karton Verrattiju nakon jednog prekršaja, a nogometaš se izderao na španjolskom:

“Što ti hoćeš? Začepi!”

Brilliant!

Verratti turning to Guardiola who asks yellow card for him and shouting to him Spanish: “What are you looking for?! Shut up!”

— Tancredi Palmeri (@tancredipalmeri) April 28, 2021