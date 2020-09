Nedavno je predsatvljen kao novo pokjačanje

Marko Arapović, 24-godišnji krilni centar pojačanje je Splita za predstojeću sezonu. Arapović je igrao za sve reprezentativne kategorije, a u klupskoj karijeri nosio je dres Cibone, Cedevite i Galatasaraya. Marko, dobrodošao na Gripe!

Ta je vijest osvanula 11. rujna na društvenim mrežama KK Splita. No, deset dana kasnije klub je raskinuo ugovor s njim. A što se dogodilo pokušao je pojasniti sam igrač.

“Trenirao sam s ekipom, trener Skelin je bio zadovoljan. U četvrtak navečer je došlo do nekih preokreta vezanih za ugovor. Rezervirao sam avionsku kartu, otišao do Splita i pokupio stvari”, kazao je Arapović za Dalmatinski portal.

Naime, kao glavni razlog je njegovo zdravstveno stanje. Prošlu sezonu propustio je zbog ozljede.

“Imam potvrdu najboljih svjetskih doktora da je sve u redu. Došla je do mene informacija da su zvali dosta doktora, pa je vjerojatno neki šarlatan rekao da nešto nije u redu. Ovo nisam nigdje doživio. Razgovarao sam nakon svega s ocem (bivši košarkaš Franjo) i menadžerom. Toliko nam je bilo žao da smo se smijali. Izuzetno cijenim trenera Skelina, molio me da ostanem, ali očito je bila neka viša sila. Jedini moj cilj je bio taj da ću igrati maksimalan broj minuta. Odbijao sam pet puta veće ponude, želio sam ljudima dokazati da sam zdrav. Nažalost, zaboravio sam da je to Hrvatska. To što su napravili nema veze s profesionalnošću, s ljudskosti. Pokazali su da nemaju srama. Htio sam biti gospodin, ali ne mogu dopustiti da mi blate ime”, ispričao je Arapović.