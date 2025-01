Vlado Šola o Kuzmanoviću: 'On je već preskočio Landina, trenira kad svi odmaraju'

Filip Brkić i Vlado Šola pred utakmicu sa Slovenijom javili su se unutar emisije Vrijeme je za rukomet i komentirali našeg vratara Kuzmanovića.

"Vratar u toj dobi da tako brani nije novost, ali ga mi nismo imali na ovakvoj razini i za one koji površnije prate rukomet je to novost, ali istina je da su vratari najbolji s 30 ili čak i kasnije, a Kuzmanović je daleko od toga još", rekao je Brkić

"Kao vino misliš, što stariji to bolji", rekao je Vlado Šola pa nastavio: "Bilo je primjera mladih vratara koji su počeli sjajno, recimo Landin, ali Dominik je preskočio Landina, on radi ozbiljne pripreme za utakmicu i obožava trenirati. Sretao sam ga u dvorani usred ljeta kad nema nikog, doveo je svog trenera Pavelića da ga trenira, on je vratar od glave do pete. Već sad je u konkurenciji za vratara prvenstva. Nadam se da će mu se u budućnosti priključiti i Mandić jer oni su odličan tandem. Kod njega nema slučajnih obrana, a za mene kao vratara to je mjerilo koliko si dobar, to znači da na tebe uvijek mogu računati", zaključio je Šola.

