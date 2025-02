Veselin Vujović našao se na udaru teških optužbi, između ostalog i da je kao izbornik rukometne reprezentacije Srbije i Crne Gore, propale improvizirane države iz davnih vremena, htio pustiti utakmicu Hrvatskoj na EP-u u Švicarskoj 2006. i da je na to nagovarao svoje igrače. Hrvatska je tu utakmicu pobijedila 34-30, pobjeda joj je bila nužna za prolazak, a Srbiji i Crnoj Gori rezultat susret nije bio rezultatski značajan. Vujović je poručio da se nakon hajke od strane režimskih medija svemu sad priključio i Rukometni savez Srbije. Kaže da su razlozi jasni, a to je njegova podrška studentima i izjave koje je dao u vezi posljednjih događanja u Srbiji.

Okrenuli smo broj Veselina Vujovića koji nam se javio i iznio svoje viđenje situacije:

"Sve je to krenulo nekoliko dana nakon što su studenti počeli prosvjedovati zbog loše situacije u pravosuđu, institucijama naše zemlje, mnogim sferama života koje bi u našoj napaćenoj zemlji trebale bolje funkcionirati i ja sam bezrezevno dao podršku studentima i možda sam bio najgrublji u izjavama jer sam kazao da je vladajuća stranka prije narkokartel nego ozbiljna politička stranka jedne zemlje. naravno, to je iziritiralo ljude koji su u stranci i oko nje, čak me i predsjednik Vučić spominjao na TV-u kao nekog tko ne poštuje Srbiju i himnu i krenula je lavina i udari na mene od onih koji su Vučiću bliski i koji mu se dodvoravaju. Sad se utrkuju u Srbiji tko će više blata baciti na mene, ali samo od strane tih i takvih, jer od velike većine u Srbiji imam podršku", počeo je priču za Net.hr Veselin Vujović...

"Nastalo je sad prepucavanje, režimski mediji pisali su jednu stvar, opozicijski druge stvari koje govorim, a sad je i Rukometni savez Srbije ničim izazvan i jedini sportski savez koji se oglasio, jer niti jedna druga sportska institucija u Srbiji nije, a podršku studentima u Srbiji pružio je veliki broj sportaša Srbije, nitko se nije oglasio drugi, sem RS Srbije i to su napravili na način na koji su napravili, napisali su to što su napisali u njihovom priopćenju. Niti jednom u mojem obraćanju nisam spomenuo RS Srbije, niti sam rekao išta negativno, s ovim ljudima u Savezu nemam dodirnih točaka."

Povukao je Veselin Vujović potez:

"Zamolio sam bivše predsjednike rukometnog Saveza, prije svega, Milenu Dedić koja je bila prije ovog mandata i Božu Đurkovića, ona se jučer oglasila na društvenim mrežama i kazala da svojim imenom i čašću tvrdi da ja Veselin Vujović nisam niti u jednom trenutku niti na bilo kakav način pokušao doći do mjesta izbornika Srbije i da sam htio, da sam mogao biti. Imam ogromnu podršku na društvenim mrežama od ljudi koji zdravo razmišljaju i zasad nema reakcije od medija koji su bliski režimu, jesu li možda shvatili koliko podršku imam, vjerojatno. Sve je to jedna nezdrava atmosfera koja ne priliči nikome, niti meni kao vrhunskom sportašu, zemlji, to je jedna ružna situacija, ali očito se ljudi na svakakve načine bore zadržati pozicije koje ne zaslužuju", kazao nam je Veselin Vujović i nastavio:

"To da sam htio pustiti i prodati utakmicu Hrvatskoj na EP-u u Švicarskoj nema veze s vezom. Tada je Hrvatskoj trebala pobjeda da bi išla u polufinale, a Srbija je već bila izgubila šansu. Svatko tko me zna, poznaje, svjestan je i zna da ne bi pustio i prodao utakmicu nikad nikom, svojoj djeci, unucima, nikom živom i nikad. Davno prije je došlo do te priče jer sam ja u tim trenucima vidio da u hotelu u mojem smo bili zajedno. Tada su bili igrači Ivano Balić, tadašnji as Portland San Antonija, tamo je bio i Ratko Nikolić, Arpad Šterbik je bio u Ciudad Realu zajedno s Mirzom Džombom i Metličićem. Đukanović je bio u Zagrebu, Kapisoda... oni su se družili između sebe, vidio sam jedan prijateljski odnos i ja kakav jesam i kakve motivacijske govore držim, rekao sam svojim dečkima - 'Hej ljudi, vidim da imate prijateljski odnos. Ako ste vi odlučili da mi ovu utakmicu izgubimo, onda bolje da kažemo da smo pustili, bit ćemo veći mangupi', ako me razumijete što vam govorim. Bolje to nego da izađemo i da nas Hrvatska dobije onako laganini. I to je netko shvatio kao da sam rekao ajde da pustimo. Ta priča je upotrebljena u negativnom kontekstu, bez broj puta sam pokušao to objasniti."

Nastavio je monolog...

"Prije svega, Hrvatska je bila jedna velesila sa svim asovima koje sam naveo i koji su još bili. Hrvatska nije imala razloga moliti nas da im pustimo. To je jedna glupa priča koja je apsolutno nebitna. To je toliko ružno da ne želim pričati o tome više. To je jedna velika greška koja je nastala i sad mi se podmeće. U više od 30 godina karijere, a radio sam u Hrvatskoj, Makedoniji u Sloveniji, u raznim klubovima, nikad prije niti kasnije se nije slično dogodilo. To su mi izvukli, jer onda moja riječ u narodu nema težinu jer će neki od tih ljudi koji to pročitaju, koji nisu obrazovani niti znaju priču, neće im biti jasno pa će ispasti da sam prodao svoju državu. To je tada bila jedna improvizirana država, zvala se Srbija i Crna Gora, kasnije se raspala, svirala se himna Hej Slaveni, himna stare Jugoslavije. Nikad nisam bio izbornik Srbije da ne poštujem državnu himnu."

Za kraj nam je naveo i ovo:

"Došlo je do ozbiljnih tektonskih poremećaja, ali sve se vidi i na samim društvenim mrežama. Objave protiv mene koje su dođe iz vlasti ili iz stranke dobivaju vrlo malo lajkova, a moja objava je dobila 2 do 3 tisuće. Pametnom dosta. Došlo je vrijeme da pošteni narod zašuti od laži, prevaranata, lopova i lažova. jer, to je neravnopravna borba. Vi takve ne možete ničim uvrijediti. Što god bi ja rekao za njih, oni to znaju. To njih ne pogađa. Pretpostavljam da svakog poštenog čovjeka pogađa neistina i lažne optužbe i što sad treba, odustati, prestati se boriti ili reći što imaš i kako je, na kraju krajeva. Uvijek sam s dvije noge čvrsto, ponosno i uspravno stajao na zemlji i bit ću takav zauvijek. Sve što sam vam sad naveo je istina".

Podsjetimo, Rukometni Savez Srbije u priopćenju tvrdi:

"Vujović ruši ugled našem sportu, širi laži jer je htio biti izbornik. Rukometni savez Srbije posljednjih dana se neosnovano poistovećuje s individuom Veselinom Vujovićem, čovjekom koji već dva desetljeća na sve načine kalja i ruši ugled našeg sporta. RS Srbije ističe da se radi o čovjeku koji, ne birajući sredstva, pokušava da se nametne i preuzme reprezentaciju Srbije. Javnost također želimo upoznati s istinom i objasniti zašto od 2006. nije nikada razmatran za poziciju izbornika naše zemlje."

U priopćenju stoji i ovo:

"Netko tko je htio namjestiti i prodati utakmicu na Europskom prvenstvu u Švicarskoj i na sve to primoravao i reprezentativce, ne može i nikada neće sjediti na klupi Srbije! Epilog njegovog dilanja je činjenica da je naša zemlja zauvijek ostala bez dva najbolja golmana na svetu - Arpada Šterbika i Danijela Šarića. Čestiti i ispravni momci zbog Vujovića više nikada nisu htjeli obući dres s najsvetijim grbom, već su bili primorani da igraju za Španjolsku i Katar. Taj čovjek koji ne poštuje himnu i zastavu naše zemlje nikada neće biti na klupi Orlova. Čovek koji je sklon i tučama, suspenzijama, prljavim radnjama, koji nas je toliko puta osramotio, ne može i neće da bude uključen u rad Rukometnog saveza Srbije. On je izdajnik".

Nikola Manojlović, pak, tvrdi:

"Ja Nikola Manojlović, koji nisam član nijedne političke organizacije, potvrđujem samostalno, s punom odgovornošću, da je tadašnji izbornik Veselin Vujović nama igračima prije meča sugerirao da pustimo protivnika. Jer obraz je nama nekima važna stvar", napisao je Manojlović na društvenim mrežama.

