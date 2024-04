RK Zagreb produžio je ugovore s osmoricom igrača, među kojima su nositelji igre i klupski reprezentativci, objavljeno je na službenoj klupskoj stranici.

"Intenzivno smo radili kako bismo na okupu zadržali kostur ekipe. Veliko mi je zadovoljstvo reći kako će svi igrači koji su ove sezone dali najveći obol u stvaranju jednog dobrog rezultata ostati sigurno do ljeta 2025. godine, a mnogi od njih i godinu duže. Velika je stvar što smo uspješno realizirali dolazak nekih novih, vjerujemo kvalitetnih igrača, ali naš najveći uspjeh jest to što smo s čak osmoricom igrača koji su nosili našu igru našli zajednički jezik i dogovorili nastavak suradnje. Naš cilj je uvijek bio raditi na benefitu kluba i reprezentacije, a činjenica da smo produžili ugovore i s našim mladim hrvatskim igračima govori da smo na pravom putu", rekao je sportski direktor Damir Bičanić.

Na poziciji lijevog krila svoje ugovore su produžili Timur Dibirov i Davor Ćavar, ugovor je produžio i Jakov Gojun, Luka Lovre Klarica i Matej Mandić te Patryk Walczak i Aleks Kavčič.

„Gojun i Dibirov su dva iznimno bitna igrača za naš klub. Možda i imaju malo više godina, ali na terenu se to ne osjeti. Njihov doprinos ovoj ekipi je golem i drago nam je da će ostati sljedeće godine s nama, a možda se ta suradnja dodatno i produži. Svaka ozbiljna ekipa mora imati iskusne igrače koji su ujedno i produžena ruka treneru na terenu. Veliko nam je zadovoljstvo što smo do 2026. godine produžili ugovore i trojici hrvatskih reprezentativaca Ćavaru, Klarici i Mandiću. Luka i Matej su nešto mlađi i moram reći da je riječ o ogromnim talentima koji su već ove sezone pokazali izniman napredak. Mladi su igrači, ali su već sada u velikim ulogama u klubu i reprezentaciji. Njihovi potpisi su naša najveća pobjeda jer su obojica imali jako puno ponuda i to od najvećih europskih klubova. Ipak su se odlučili ostati kod nas još dvije godine i smatram da je to odlično kako za klub, tako i za njih dvojicu koji moraju još napredovati, a kod nas će za to imati dovoljno minuta i prilika. Svima u klubu je jako drago što njih dvojica ostaju tu", poručio je Bičanić.

