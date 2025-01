U ZADNJI ČAS / Uteče Hutecek, no spašava Kuzmanovski: Bomba Makedonca s 12 metara u zadnjoj sekundi za remi

Zabio je Lukas Hutecek na četiri sekunde do kraja za vodstvo Austrije 29:28, a Kiril Lazarov je odmah pozvao minutu odmora. Nakon dogovora s klupom, najbolji strijelac turnira Filip Kuzmanovski digao se s deset metara i opalio bombu. Imao je to na rukama austrijski golman, no od siline udarca lopta se odbila u mrežu