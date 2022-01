Hrvatska rukometna reprezentacija u jutarnjim je satima otputovala je iz Szegeda u Budimpeštu gdje nastavlja Europsko prvenstvo. Do ovog trenutka, poznata su dva hrvatska protivnika u drugom krugu: Crna Gora i Danska, a u utorak navečer ćemo saznati još dva protivnika iz skupine B. Zbog problema koje izbornik Hrvoje Horvat ima odlučio je pozvati pet novih igrača, a s jednim se nažalost morao pozdraviti i to kako se čini do kraja Eura. Naime, Halil Jaganjac napustio je reprezentaciju zbog potresa mozga.

"Nastavno na trenutnu situaciju, izbornik hrvatske muške seniorske reprezentacije Hrvoje Horvat uputio je naknadne pozive sljedećim igračima: Kristijanu Pilipoviću, Dominiku Kuzmanoviću, Ivanu Sliškoviću, Mateu Marašu, Vladi Matanoviću i Veronu Načinoviću. Dio navedenih igrača bit će u konkurenciji već za prvu utakmicu drugog kruga, dok je ostatak “osiguranje“ ukoliko se pojavi Covid - 19 na određenim kritičnim pozicijama u momčadi", priopćio je HRS.

Teška ozljeda

Sedmorica igrača su otpala jer su se zarazili, a to su Srna, oba Mandića, Šušnja, Musa, Mihić i Mamić, dok zbog ozljede Horvat ne može računati na Duvnjaka, koji će se možda i priključiti sada još Jaganjca čiji je potres mozga očito malo ozbiljniji.

Naime, Jaganjac je zaradio udarac u glavu na utakmici sa Srbijom i proveo je noć u bolnici u Sezegedu, a nakon toga je umjesto u reprezentaciju, poslan u Zagreb. Jaganjac od ranije ima ugrađenu metalnu pločicu u glavi zbog teške ozljede koju je pretrpio na utakmici s Vardarom kada ga je protivnik pogodio laktom u čelo i tada mu je pukla čeona kost. Jaganjac gotovo sigurno neće igrati na Euru, a Horvat na lijevom vanjskom ina Tina Lučina i pozvao je Ivana Sliškovića.

