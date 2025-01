Tajni dogovor srušio Islanđane: 'Na toj večeri sve smo si rekli, čak smo neke stvari i skrivali'

Igor Karačić samo se nasmijao na pitanje o dobitničkoj formuli i kako su Island tako moćno dobili? Znate kad smo mi dobili Island? U četvrtak navečer, za večerom, nakon večere, moji suigrači će znati i čemu pričam, nije za javnost, to je nešto samo naše. To je bio ključ, to je bila formula". Mateo Maraš je dodao: "Mi smo se jako dugo pripremali za ovu utakmicu, čak smo neke stvari i krili tijekom prvenstva. Onda smo si rekli prije utakmice, ‘e, sad krećemo za pravo". Ispraznili smo se emotivno, ali nema veze, iskusniji igrači će paziti da nas se digne, jer sad slijedi još jedna utakmica, ona glavna za četvrtfinale SP-a".