Kakve drame! Šveđani i Portugalci remizirali u trileru, Norvežani izvukli nemoguće u ludoj završnici

Brazilski rukometaši su otvorili drugi krug natjecanja na Svjetskom prvenstvu svladavši reprezentaciju Čilea s 28-24 (13-10), ali su do pobjede stigli teže od očekivanog, tek u završnici dvoboja odigranog u Unity Areni u Oslu.

U 55. minuti su Čileanci postigli pogodak za 23-23, ali su u zadnjih pet minuta favorizirani Brazilci postigli pet golova i suparnicima dopustili još samo jedan.

Haniel Langaro je s osam golova bio najbolji strijelac u pobjedničkoj reprezentaciji, dok ih je Gustavo Rodrigues postigao pet. Najbolji strijelac Čilea bio je Esteban Salinas sa sedam golova.

Vrlo uzbudljivo je bilo na utakmici Portugala i Švedske koja je završila remijem 37-37. Šveđani su bili veliki favoriti, no Portugalci su još jednom dokazali da su reprezentacija u velikome usponu. Početak je pripao Portugalcima, ali su s 8-10 preokrenuli na 11-10. Poveli su Šveđani u drugome dijelu prvoga poluvremena i tri razlike no do kraja prve polovice utakmice Portugalci izjednačavaju na 18-18.

U drugome poluvremenu nastavljena je prava bitka za bodove. Igralo se gol za gol do samoga kraja, a Portugalcima je vrijedan bod osigurao Rui Silva za konačnih 37-37. Kod Šveđana su najbolji bili Lagergren sa sedam golova i Ekberg sa šest. Švedski su golmani imali slabu večer sa samo pet obrana.

Kod Portugalaca istaknuo se Frade je sa sedam golova, dok su po pet zabili Francisco Costa, Martim Costa i Victor Iturriza.

Ipak najveća drama odvila se na utakmici Norveške i Španjolske. Domaćini su se nakon katastrofe u prvome krugu, gdje su doživjeli dva poraza, odgodili svoje ispadanje pobjedom 25-24 nad Španjolcima. Španjolci su kroz gotovo cijeli susret dominirali. Na odmor su u prvome poluvremenu otišli s 13-10. Vodili su i u čitavom drugome poluvremenu, došli i na +5, a onda su Norvežani napravili čudesan preokret.

Domaćini u nekoliko posljednjih minuta sjajnom serijom (6-1) stižu na 24-22. Stisli su Španjolci na kraju, imali su posljednji napad za izjednačenje nakon promašenog zicera Norvežanina. Ipak obrana domaćina napravila je svoje i Alex Dujshebaev nije uspio zabiti. Španjolac se s pravom žalio na prekršaj i nakon pregleda VAR-a suci su dali Španjolcima da još jednom zapucaju s devet metara. Ipak nije to Španjolcima pomoglo i Norvežani dolaze do prvih bodova za četvrtfinale.

Prvo ime Norvežana bio je Grondahl sa sedam golova, dok se u redovima Španjolske istaknuo Alustiza sa šest pogodaka.

Pravi kaos sad traje u toj skupini uoči posljednja dva kola gdje gotovo sve momčadi osim Čilea još uvijek mogu proći u četvrtfinale. U najboljoj je poziciji Portugal s pet bodova. Za vratom im pušu Šveđani i Brazilci s četiri boda. Španjolci su na tri gola, dok Norvežani imaju dva boda i puno ima se rezultata mora poklopiti da vide četvrtfinale.

