Nakon što je službeno objavljeno da je Denisu Buntiću odbijen pritvor nakon fizičkog napada na svoju suprugu Klaru Buntić, ona je u razgovoru za bosanskohercegovački medij istaknula da je razočarana odlukom Općinskog suda u Ljubuškom.

Kazala je kako joj je rečeno da će Buntić biti u zatvoru minimalno 5-6 mjeseci te nije mogla pretpostaviti kako će već u subotu biti na slobodi. Postoji i audiozapis nasilja te tvrdi kako su svi koji su ga poslušali zgroženi. Denis Buntić je osumnjičen za kazneno djelo nasilje u obitelji i nedopušteno držanje oružja, zbog čega je priveden, saslušan, ali nije zadržan u pritvoru.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Tekst se nastavlja ispod oglasa

"Svi smo u šoku. Da je bilo tko drugi na njegovom mjestu, on bi ostao u pritvoru. Tu su oružje, nasilje pred maloljetnim djetetom pod utjecajem droge i alkohola", kazala je za Bljesak.info Klara Buntić.

Prepričala je napad te naglasila kako je u jednom trenutku "zatvorila oči i rekla što bude, bude". Javno je odlučila progovoriti o svemu jer strahuje za vlastiti život.

"Da je bilo koji sud bio Livno, Mostar, Široki Brijeg…to bi bilo osuđeno. To su četiri zolje, to su automati, bombe, kalašnjikovi. Da je imao vremena doći do njega, on bi mene ubio. On je mene odlučio ubiti. Okrenuo se samo na sekundu što sam ja iskoristila za bijeg kroz balkonska vrata. Da nisam pobjegla bila bih mrtva na licu mjesta", ispričala je Klara.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Ističe kako je razočarana činjenicom da je slučaj dodijeljen Općinskom sudu u Ljubuškom. "Zašto nisu pročitali činjenice da mu majka radi na sudu. I to je greška", navodi Klara.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

"On je na kavi, a učinio je monstruozno djelo", navela je. Osvrnula se i na navode pojedinih portala o nasilju te potvrdila kako je pet godina trpjela obiteljsko nasilje. "On ima 160 kg, a ja 50. Nemoguće je da se čovjek obrani, da čovjek stane i postavi se. Kada u njemu proradi zlo nakon alkohola i droge to je neprepoznatljiv čovjek", ispričala je.

Dodala je kako joj je rečeno da će Buntić biti u zatvoru minimalno 5-6 mjeseci te nije mogla ni pretpostaviti kako će već u subotu biti na slobodi. Postoji i audiozapis nasilja te tvrdi kako su sve osobe koje su ga poslušale zgrožene. Denis Buntić je osumnjičen za kazneno djelo nasilje u obitelji i nedopušteno držanje oružja i eksplozivnih stvari.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Zlostavljanje trpi godinama

Klara Buntić je u razgovoru za 24 sata iznijela još neke detalje.

"Loše sam, jako loše. Rastrgana sam na sve strane, strah me. Strah me da se ne ponovi. Ne razumijem odluku suda, pa majka mu radi tamo. Nije mi jasno kako je uopće moglo doći do toga da se ide na sud u Ljubuškom. U šoku sam, ne znam što učiniti. Želim da ljudi znaju što se događa, dosta mi je šutnje. Imam 9-mjesečno dijete. Provodio je nasilje pred njim, dijete je pod šokom. Proživjelo je šok ", rekla je pa otrila da nasilje trpi već godinama:

Tekst se nastavlja ispod oglasa

"Imala bih modrice preko oka i slične ozljede. Ali udario bi me jednom, dvaput. Uvijek bih prešla preko toga. Volim ga, dobar je kad je trijezan, ali kad popije, kad je pod utjecajem droge, postaje monstrum. Čitam što se događa, nasilnici znaju biti pušteni pa ubiju ženu... Kakva je korist od toga? Zašto ne sprečavamo nasilje? On je sad slobodan, uživa negdje na kavi."

Tekst se nastavlja ispod oglasa

'Bio je pijan ranije. Mamuran je na policiji napuhao preko dva promila'

Potom je govorila o posljednjem napadu, koji se dogodio u ranim jutarnjim satima.

"Do prijave je došlo kad me nastavio udarati. Tukao me, a kad se okrenuo, kad je valjda tražio predmet da me dokrajči, pobjegla sam. Bila sam tada na podu, mlatio me u leđa i trticu. Pobjegla sam kroz balkon i nazvala zajedničkog prijatelja. Rekla sam mu što se dogodilo. Htjela sam Denisu reći da ću na fin način otići i uzeti stvari. On mi je rekao neka dođe moj brat i razbit će i njega. Nakon te prijetnje sam zvala policiju. Trebalo im je malo duže da dođu. Čula sam neki pucanj i vrisak. Mislila sam da je ubio naše dijete. Odsjekle su mi se noge. Ljudi su me kupili s poda. Samo sam čekala da dođe policija. Ne znam gdje je pucao. Ne znam što je bilo. On je bio pijan ranije. Mamuran je na policiji napuhao preko dva promila. Konzumirao je i drogu, to mi je sam priznao. Otišla sam u dom zdravlja, da mi vide i poslikaju ozljede. Leđa, kuk, glava... Rečeno mi je da će barem pola godine biti u pritvoru, a on sinoć pušten. U 6:30 ujutro me napao, a sinoć već pušten."

U njegovoj kući je pronađena veća količina oružja koja uključuje automatske puške, zolje i streljivo. Inače, Denis Buntić se od reprezentativne karijere oprostio 2018. godine, a s reprezentacijom je osvojio dva svjetska srebra, europsko srebro i broncu te olimpijsku broncu 2012.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Najbolje trenutke BKFC 50 iz Denvera pogledajte na streaming platformi Voyo.