Šoštarić: 'Ova ekipa još nije pokazala sve što zna, vjerujem i čvrsto stojim iza toga'

Hrvatski rukometaši će u srijedu (18 sati) protiv reprezentacije Zelenortskih Otoka u Areni Zagreb otvoriti drugi krug grupne faze natjecanja na Svjetskom prvenstvu, u kojem će joj suparnici biti i izabrane vrste Slovenije te Islanda.

Upravo su te dvije reprezentacije međusobnim dvobojem u ponedjeljak zaključile prvi dio natjecanja, a Islanđani su slavili s 23-18 te, poput Egipćana, prenijeli četiri boda u drugu fazu natjecanja.

"Jako dobra utakmica, koja me malo iznenadila, pokazala o kakvim ekipama se radi i što nas čeka u drugom krugu", rekao je hrvatski reprezentativac Mario Šoštarić u izjavi za službeni mrežni portal Hrvatskog rukometnog saveza (hrs.hr) te ponudio svoju analizu viđenoga:

"Najviše me iznenadila čvrstina Islanda u obrani. Znao sam da postoji, ali Slovenija je brza ekipa koja dosta pogodaka postiže na lakši način. Jučer to nije bio slučaj. Islanđani su stvarno igrali odličnu obranu i njihov golman je obranio skoro sve što je prošlo. Znam da su u napadu odlična ekipa. Imaju šest-sedam vanjskih igrača koji mogu napasti "jedan na jedan". To je njihova najprepoznatljivija igra. I za jedne i za druge ćemo se stvarno morati dobro pripremiti. I Slovenija igra dobru obranu. U napadu im je išlo nešto lošije. Sve u svemu, čekaju nas jako teške utakmice u drugom krugu."

Hrvatski rukometaši su imali dva slobodna dana od završetka natjecanja u prvom krugu, a drugi dan su iskoristili i za analizu prvog suparnika u nastavku natjecanja, reprezentaciju Zelenortskih Otoka koja je u prvom dijelu doživjela uvjerljive poraze od Islanda (21-34) i Slovenije (24-36), a pobijedila Kubu dvoznamenkastom razlikom (38-28).

'Siguran sam da ćemo pobijediti'

"Siguran sam da ćemo pobijediti, iako nikoga ne smijemo podcijeniti. Nisu toliko jaki "jedan na jedan", ali vanjski igrači stvarno imaju 'top u rukama'. Po mom mišljenju im je pivot najbolji igrač, onaj koji stvara najviše problema. Na tu suradnju pivota i vanjske linije se moramo pripremiti. Druge stvari nam ne bi trebale stvarati veće probleme. Ništa drugo osim dva boda nas ne zanima i da što mirnije dočekamo druge dvije utakmice", rekao je Šoštarić.

Jedan od najvećih problema reprezentacije koju vodi Portugalac Jorge Rito su vratari, koji su u prvom krugu imali samo 12 obrana.

Iako postoji mnogo kombinacija za plasman Hrvatske među najbolje dvije reprezentacije koje će nastaviti natjecanje u četvrtfinalu, jasno je da je pobjeda u srijedu imperativ, ne samo zbog dva boda, već i zbog dodatnog podizanja samopouzdanja te stvaranja pozitivnog ozračja među navijačima.

Hrvatska će u petak, 24. siječnja, od 20.30 sati igrati protiv Islanda, a drugu fazu natjecanja će zaključiti dva dana poslije, utakmicom protiv Slovenaca, također s početkom u 20.30 sati. Mario Šoštarić je uvjeren da u ovoj reprezentaciji, unatoč ozljedama Domagoja Duvnjaka, Luke Cindrića i Davida Mandića, postoji potencijal koji nije došao do izražaja u prvoj fazi i da Hrvatska može imati maksimalan učinak u drugom krugu.

"Neće nam biti lako. Želimo to zbog sebe i zbog publike. Znamo da igramo doma, napravit ćemo sve, potrošit ćemo zadnji atom snage da bi postigli te tri pobjede u drugom krugu. Ova ekipa još nije pokazala sve što zna. Vjerujem i čvrsto stojim iza toga da ćemo to pokazati u drugom dijelu."

Svjetsko rukometno prvenstvo u Hrvatskoj, Danskoj i Norveškoj od 14. siječnja gledajte na RTL-u i platformi Voyo.

