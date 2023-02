Jedan od najboljih rukometaša u povijesti tog sporta, Mikkel Hansen, sve je šokirao odlukom da će napustiti rukomet. Vijesti iz danskog kluba Aalborga šokirale su cijeli rukometni, ali i sportski svijet.

Hansen se odlučio povući na neodređeno, tako da se još uvijek može vratiti omiljenom sportu, ali pitanje je hoće li se to dogoditi s obzirom na to da ima 35 godina. Hansen boluje od stresa te je odlučio da je to najbolja odluka.

"Iza Hansena je jedna teška godina, s prvim krvnim ugruškom koji mu se dogodio u proljeće 2022., preseljenjem s obitelji u Dansku poslije deset uspješnih godina vani, kao i ogromnom potražnjom i fokusom na njega tijekom cijele jeseni u vezi prelaska u Aalborg te na kraju Svjetskim prvenstvom 2023.", objašnjava Jan Larsen, direktor kluba.

"Nakon povratka kući sa SP-a, pokazalo se da je čaša puna, a zajedno smo napravili jedini pravi izbor, gdje je u potpunosti fokus na tome da Mikkel dobije potrebno vrijeme i stručnu podršku za oporavak. Trenutno nema više informacija o situaciji Mikkela Hansena i molimo medije i druge da daju Hansenu i obitelji neophodan mir i da se suzdrže od kontakta s njima", zaključio je.

Hansen je u svojoj karijeri osvojio sve što se osvojiti da. S Danskom je osvajao zlatnu medalju na Olimpijskim igrama, kao i tri uzastopna svjetska prvenstva. Dodao je tome još i dva srebra za svjetskim smotrama, dok je na europskim prvenstvima osvajao zlato, srebro i broncu.