Slovenski kapetan poželio sreću hrvatskim rukometašima: 'Neka pobijede pa da vidimo tko je bolji'

I dok su oči javnosti u petak uperene u utakmicu Hrvatske protiv Islanda na rukometnom SP-u, hrvatski navijači perifernim vidom će 'škicati' i utakmicu Slovenije i Egipta koja je na rasporedu nešto ranije taj dan, od 18.00. Fokus u Sloveniji je na Egiptu koju susjedi trebaju pobijediti kako bi održali nade za prolazak u četvrtfinale. Većina slovenskih igrača za slovensku Ekipu dotakla se afričke momčadi, no jedan slovenski rukometaš komentirao je i Hrvatsku koja ih čeka dva dana kasnije.

Blaž Janc prvo je ime reprezentacije. Sjajno lijevo krilo briljira u Barceloni i bit će jedan od nositelja Slovenije u sljedeće dvije ključne utakmice. Janc se nakon najave dotakao i Hrvatske priželjkujući joj pobjedu protiv Islanda.

"Iskreno, to bi me najviše veselilo. Neka i Hrvati dođu na ovu utakmicu neporaženi pa da vidimo tko je bolji. Teret pune dvorane, 15 tisuća ljudi, pritisak javnosti, nije to lako podnijeti. Idemo utakmicu po utakmicu, prvo da pobijedimo u petak pa da uopće možemo pričati o Hrvatima", svjestan je slovenski kapetan da treba ostati čvrsto na zemlji.

U petak se očekuje velika podrška slovenskih navijača u zagrebačkoj Areni, a pravi navijački dvoboj mogao bi se dogoditi u nedjelju.

"Dobro je ispalo za sve ljubitelje rukometa. U petak i nedjelju su vrhunske utakmice. Iskreno se nadam da će nas doći podržati što više naših navijača i pomoći nam da dođemo do cilja," zaključio je Blaž Janc.

