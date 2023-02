Upravni odbor Hrvatskog rukometnog saveza (HRS) prošloga je tjedna za novoga izbornika muške reprezentacije imenovao Gorana Perkovca (60).

Pekovac je na izborničkoj poziciji zamijenio Hrvoja Horvata, koji je smijenjen nakon što je s reprezentcijom završio na razočaravajućem devetom mjestu na Svjetskom prvenstvu.

Kao kandidati za novog izbornika, uz Perkovca, spominjala su se i neka druga imena, a jedno od njih bilo je i ono bivšeg izbornika s kojim su Kauboji osvojili posljednju medalju na Svjetskom prvenstvu (bronca 2013.) i sadašnjeg trenera PPD Zagreba, Slavka Goluže.

Goluža je sada pružio podršku Perkovcu, ali i istaknuo kandidaturu za njegovog nasljednika.

"Ja sam se šest ili sedam godina izolirao od komentiranja uvijek kad netko nazove, ne želim komentirati jer svatko radi najbolje što zna i može. Zahvalio sam se Červaru i u ovom trenutku ne želim biti kandidat, ali moram reći da sam se prijavio za sljedećeg izbornika. Mislim da je to moja obaveza, da je to obaveza zbog rezultata koje sam postigao s reprezentacijom i s klubovima koje sam vodio. Osvojene tri medalje u godini dana, to nije mala stvar. Predanim radom , velikim srcem kojim sam vodio reprezentaciju mislim da je moja obaveza da se već sada kandidiram za sljedećeg izbornika", rekao je u razgovoru za HRT pa odgovorio na pitanje vjeruje li u brz povratak Hrvatske u vrh svjetkog rukometa.

"Ja vjerujem. Ja sam taj koji daje maksimalnu podršku našem izborniku, čuli smo se, izmjenili par poruka. "Peki" je u gužvi, ali vjerujem da će iskoristiti svaku priliku da kontaktira igrače i trenere gdje su mu nosioci igrači u klubovima. Nije mu lako, ima puno posla i mislim da će tek sada osjetiti kakav je pritisak biti izbornik u Hrvatskoj", poručio je Goluža.