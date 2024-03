Novi izbornik Hrvatske Dagur Sigurdsson u petak je okupio veći dio igrača na koje računa za skorašnje olimpijske kvalifikacije u Hannoveru gdje ćemo protiv Austrije, Njemačke i Alžira tražiti put u Pariz.

Reprezentacija je u 18 sati odradili prvi trening u Kutiji šibica. Nakon govora igračima novi izbornik je predložio novi uzvik. Umjesto dosadašanjeg 'iznad svih, Hrvatska', danas se moglo čuti 'berjast', što na islandskom znači boriti se. Što se samo treninga tiče, obilježile su ga desetominute dionice. Pa smo tako nakon zagrijavanja vidjeli kako se po deset minuta uvježbavaju obrana, napad, kontre…

Nažalost, i prije tog prvog okupljanja izbornik je suočen s prvom promjenom. David Mandić je ozlijeđen i neće biti na raspolaganju za kvalifikacije. Stoga je s liste pričuva pozvan Lovro Mihić. On i Tin Lučin priključit će se reprezentaciji naknadno jer klub ih nije obvezan pustiti prije ponedjeljka kada službeno počinje EHF Team Week.

Zbog utakmica koje igraju za svoje klubove od petka do nedjelje pak, ali i ozljeda koje su imali u posljednje vrijeme, na izbornikovom radnom popisu, koji nije bio službeni, a dio medija ga je objavio, nisu se našli igrači poput Luke Cindrića, Verona Načinovića ili Ivana Martinovića. Oni tijekom vikenda imaju nastupe za svoje klubove, dvojica su dugo bila ozlijeđena i dobiju li dopuštenje klubova odnosno liječnika, priključit će se reprezentaciji u ponedjeljak na večernjem treningu, objavio je HRS.

Na okupljanju su se inače našli i Davor Ćavar, Zlatko Raužan, Maksimilijan Molc i Davor Gavrić koji nisu bili na širem popisu od 35 imena. Oni su pozvani da bi izbornik imao dovoljno igrača za trening do ponedjeljka. Inače, reprezentacija će imati jedan trening dnevno i to od 16.00 – do 18.00 sati.

U Hannover se putuje 13. ožujka u prijepodnevnim satima. Kao što je poznato od ranije, Hrvatska se nalazi u skupini 2 olimpijskih kvalifikacija zajedno s Njemačkom, Austrijom i Alžirom. Prvi susret ima 14. ožujka u 20.15h protiv Austrije. Dva dana kasnije čeka je Njemačka u 14.30 sati, a 17.ožujka igra se protiv Alžira u 16.45h.