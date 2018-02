SARAČEVIĆ NAJAVIO SUDBINSKU UTAKMICU PPD ZAGREBA: ‘Ne želimo strepiti i razmišljati o drugima’

Enjoy the bests pictures of last #veluxehfcl matches … Ready for the best handball next weekend? Have your say! 😎

@FCBhandbol@psghand@RKZagreb @kielcehandball @mkbveszpremkc@thw_handball@HCVardar@RNLoewen pic.twitter.com/OeU4kBjkCb

— EHF Champions League (@ehfcl) February 22, 2018