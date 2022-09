U susretu 2. kola skupine B Lige prvaka za rukometaše Celje PL je u srijedu kao domaćin svladalo Kiel sa 38-36 (17-14), a hrvatski igrač Ante Ivanković postigao je pet pogodaka za slovenskog prvaka.

Celjani su bili ogromni autsajder u ovoj utakmici a do pobjede, najveće senzacije u rukometu ove sezone, došli su zahvaljujući deset golova sjajnog Aleksa Vlaha i 13 obrana 21-godišnjega golmana Gala Gaberšeka.

Nije bilo ni prevelike drame jer Nijemci, osim uvodnih 15-ak minuta, nisu do kraja susreta imali šanse dobiti utakmicu. Kiel je poveo 8:4 i činilo se da će rutinski doći do pobjede, ali su Slovenci brzom serijom 4:0 izjednačili i, nakon što su poveli 11:10, vodstvo nisu ispuštali do kraja susreta. U završnicu utakmice rukometaši Celja su ušli s vodstvom 36:30 i moćni njemački Kiel je do kraja tek uspio ublažiti poraz.

Manuel Štrlek bio je strijelac četiri gola u 35-28 (16-12) gostujućoj pobjedi Veszprema protiv Porta, dok je Tin Lučin postigao tri gola u 33-37 (16-18) porazu Wisle Plock kod Paris SG-a u skupini A.

Veszprem je na vrhu skupine A s maksimalna četiri boda, dok u skupini B četiri boda ima Aalborg.

REZULTATI:

Skupina A:

Srijeda:

Porto - Veszprem 28-35 (12-16)

Paris SG - Wisla Plock 37-33 (18-16)

Četvrtak:

GOG Gudme - Dinamo Bukarešt

Magdeburg - PPD Zagreb

TABLICA:

Veszprem 2 2 0 0 71-62 4 GOG Gudme 1 1 0 0 31-27 2 Paris SG 2 1 0 1 71-69 2 Magdeburg 1 1 0 0 30-28 2 Wisla Plock 2 1 0 1 60-60 2 Dinamo Bukarešt 1 0 0 1 28-30 0 PPD Zagreb 1 0 0 1 27-31 0 Porto 2 0 0 2 51-62 0

Skupina B:

Srijeda:

Celje PL - Kiel 38-36 (17-14)

Elverum - Aalborg 25-33 (14-17)

Četvrtak:

Nantes - Pick Szeged

Barcelona - Kielce

TABLICA: