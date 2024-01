Zvonimir Srna prometnuo se u jednu od najvećih zvijezda hrvatske rukometne reprezentacije na Europskom prvenstvu u Njemačkoj.

On dolazi iz poznate sportske obitelji. Nećak je legendarnog kapetana naše np0ogometne reprezentacije Darija Srne. Zvonimirov otac Renato je stariji Darijev brat iz prvog braka njihovog oca.

Renato je poput Darija bio nogometaš, a Zvonimir je prvo isto krenuo tim putem pa do 2009. godine bio vratatr NK Neretva, a onda se prebacio na ruko9met, sport kojime se bavila njegova majka Ivana i trenutno je član rukometnog kluba Zagreb.

"Ja sam zbog rukometa prekinuo studij ekonomije u Dubrovniku. Tamo sam igrao, studirao i radio sezonski kao konobar. Sve skupa nije išlo", objasnio je Srna u jednom ranijem intervjuu.

Mediji iz regije pišu da je uz to što je sjajan rukometaš, Srna i miljenik žena te da ga Hrvatice smatraju jednim od najatraktivnijih rukometaša, ali i sportaša općenito.

On ne dijeli javno detalje iz svog privatnog života, no mediji su uspječli otkriti da se njegova izabranica zove Dora Galić, no osim toga nema nikakavih dodatnih informacija.

