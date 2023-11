Nakon samo 20 mjeseci što je bio na klupi rukometne reprezentacije Irana, Veselin Vujović dao je otkaz.

Legendarni rukometni trener odluku je donio u Dohi u listopadu za vrijeme Azijskih kvalifikacija za Olimpijske igre u Parizu. Tako je odlučio zbog trenutnih događanja na Bliskom istoku koja su poremetila rad Iranaca.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Iz Federacije Irana nisu htjeli raskid suradnje, ali je Vujović odlučio da se u ovakvim uvjetima izvanrednog stanja kakvo vlada u zemljama neće više vraćati u Teheran.

Tek što je s njima ispisao povijest,a već odlazi. Iranska je reprezentacija s njime po prvi put došla u drugi krug Svjetskog prvenstva u 2023. godini, završivši tako kao 24. najbolja reprezentacija svijeta.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Rukometni as vodio je i RK Zagreb od 2014. do 2016., pa onda opet od 2019. do 2020., a kao izbornik slovenske reprezentacije osvojio je broncu na SP 2017. godine.

Novim izbornikom Iranske reprezentacije imenovan je Maajida Rahimzadeh, dosadašnji izbornik juniorske reprezentacije.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Hrvatsku žensku rukometnu reprezentaciju na SP-u gledajte na Voyo i RTL Kockici. Prvenstvo u Švedskoj, Danskoj i Norveškoj počinje 29. studenog i trajat će do 17. prosinca. Budite uz Kraljice šoka.