Rukometaši Nexea uspjeli su se plasirati u grupnu fazu EHF Europske lige pobijedivši u uzvratu drugoga pretkola u Našicama danski Bjeringbro/Silkeborg s 32-26 (15-11).

Našičani su prošli zahvaljujući više postignutih golova u gostima jer su u Danskoj izgubili s 27-33.

Nexe je u fantastičnoj predstavi izbacio jaki danski sastav, a Našičani su po prvi puta došli do željenih plus 6 sredinom drugog dijela, da bi pogotkom Tomića u 59. minuti stigli i do 32-25. Danci su dokraja uspjeli samo postići jedan gol, pa su Našičani i dalje gledati europski rukomet.

Kod hrvatskog predstavnika odlični su bili Saša Barišić Jaman s 10 golova, te Halil Jaganjac i Andfraž Velkarh s po pet golova, dok je goste predvodio Mads Andersen s pet pogodaka.