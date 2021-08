Hrvatska U-19 rukometna reprezentacija osvojila je srebrnu medalju na Europskom prvenstvu koje se igralo u Hrvatskoj. Naši rukometaši u finalu su uvjerljivo, rezultatom 34:20, izgubili od Njemačke.

Njemačka je jedina reprezentacija koju nisu mogli pobijediti na ovom turniru, dvaput su od njih izgubili, uključujući i uvjerljiv poraz u finalu.

Hrvatska - Njemačka 20:34

Hrvatska: Kuzmanović, Mandić, Lisac, Dujić, Car, Barbić, Tompić, Komljenović, Grubišić, Hršak, Zakić, Neralić, Raužan, Obradović, Jurišić, Šalić, Božičević

Njemačka: Spath, Ludwig, Leitz, Kranzmann, Freihoffer, Klein, Uscins, Bratzke, Leitz, Fischer, Seesing, Steinhaus, Krass, Schottle, Benitez

Kraj utakmice.

53' izgleda da su sad ovo počasni pogoci. Marin Božičević zabija s krila, ali malo su usporile obje momčadi, ne igra se to više na nož kao na početku.

49' Treći gol zabija Raužan, ali ne daju nam Nijemci ni da pomislimo na neki povratak, odmah pogodak na drugoj strani.

48' Trese našu mrežu Freihoffer iz sedmerca. Odgovara na drugoj strani Hršak svojim drugim pogotkom.

47' Zabio je Krass svoj drugi gol, ali pogađa i Lisac za nas.

46' Dok Ivan Barbić zabija svoj treći pogodak, publika u varaždinskoj dvorani pjeva "Bilo bi mi lako da te ne volim". Ovi dečki, iako su u teškoj situaciji sada, zaslužuju veliko poštovanje jer idu ka povijesnom uspjehu.

38' Njemačka ide na ogromnih +9, a onda i na +10.

37' Marin Božičević zabija pogodak za Hrvatsku, ali stali smo, to je očito, puno previše zaostajemo.

35' loš ulazak naših u drugi dio i Nijemci su povećali svoju prednost na +7. Čudo će nam trebati za zlato, ali čuda se događaju u sportu.

31' Počelo je drugo poluvrijeme.

Kraj prvog dijela koje nismo završili na najbolji način. Nijemci su nam oteli loptu i istrčali u kontru, a Freihoffer je bio strijelac. Šteta što je ova razlika tolika, ali čeka nas sigurno zanimljivo drugo poluvrijeme.

27' Taman kad mislimo da se vraćamo, Njemačka nas spusti na zemlju. Dva brza gola za ponovni bijeg na +4

26' Tako je! Jurišić zabija svoj četvrti gol! Ne predaju se naši rukometaši, a tribine su opet na nogama.

25' Odličan izlazak s time-outa, Raužan je zabio za 15:12, a prije toga je Mandić upisao odličnu obranu.

24' Ma nemoguće je što nam radi ovaj Uscins. Svoj šesti gol je već zabio. zaista strašna utakmica.

22' Novi sedmarac za Hrvatsku i opet je tu precizan Ivan Barbić. Ovo je njegov drugi pogodak.

20' Odlična akcija hrvatske na crtu po primljenom golu, Raužan je zabio, ali uzvraćaju Nijemci brzo preko Seitza.

19' Odličan gol Lisca s vanjske pozicije za smanjenje njemačke prednosti.

18' Uf, evo sad su uspjeli. Kranzmann je u kontri zabio za 11:8. Ne smijemo dati da se Njemačka sad odvoji.

18' Kuzmanović brani zicer! Kakva obrana u trenutku kad su Nijemci mogli na +3.

16' Kranzmann svojim drugim pogotkom smiruje dvoranu i Njemačka je opet u minimalnoj prednosti.

15' Držimo priključak, ne damo Nijemcima da se odvoje. Šalić zabija za novo poravnanje, tko zna koje već na ovoj utakmici. Dvorana u Varaždinu je na nogama, ovo je ludnica.

13' Evo nam i Ivana Barbića koji zabija svoj prvi gol sa sedam metara.

12' Jeftino smo primili dva gola sad, oba nakon pogreške u napadu, s tim da je drugi pao na prazan gol.

10' Ide i ovo. Grubišić se jednostavno izborio za ovu loptu, bio je brži i spretniji od Nijemaca i zabija peti hrvatski pogodak na utakmici.

8' Ponovo Jurišić zabija iz brze akcije, ovo mu je već treći pogodak i Hrvatska je poravnala. No ubrzo Nijemci zabijaju novi pogodak. Uscins je zabio.

6' Razigrale su se obje momčadi, nakon njemačkog gola pogađa opet Jurišić. Kako ovo lagano izgleda kad on zabija...

6' Evo Hrvatske! Prvi gol na utakmici zabio je Šalić s crte nakon sjajne akcije, a odmah u sljedećoj je akciji pogodio Jurišić.

3' Dugo dugo je trajao napad Nijemaca, a onda je Fischer zabio s crte. Nakon toga još jedan pogodak Nijemaca i ne izgleda ovo dobro na početku za mlade Hrvate.

1' Počela je utakmica. Sretno, dečki!

16:58 - Intoniraju se nacionalne himne i uskoro krećemo!

16:30 - Utakmica počinje za pola sata, a dotad ćemo si prikratiti vrijeme pogledom na najbolje poteze iz prošle utakmice sa Slovenijom.

16:00 - Pred hrvatskom reprezentacijom do 19 godina je finale Europskog prvenstva kojem je Lijepa naša domaćin posljednjih deset dana u Varaždinu i Koprivnici. Premda je riječ o igračima do 19 godina, Europska rukometna federacija (EHF) vodi ga kao kadetsko prvenstvo. Hrvatska je treći put zaredom domaćin tog natjecanja. Godine 2016.

igrali smo finale s Francuskom i izgubili 40:38. Dvije godine poslije pak, osvojili smo četvrto mjesto. U borbi za broncu bolja je bila Danska. Vrijeme je dakle, da kao domaćini napokon odemo do kraja i osvojimo zlato. Hrvatska je do sada u šest susreta ostvarila pet pobjeda i doživjela jedan poraz. I to od Njemačke s kojom igra finale. Nema sumnje da će to našim mladim rukometašima biti motiv više da im uzvrate i po treći put postanu europski kadetski prvaci.

Najuspješniji smo u povijesti

Hrvatska je, naime, 2006. godine u Estoniji prvi put bila prvak u toj kategoriji. U finalu je pobijedila Dansku 30:24. Izbornik je bio Irfan Smailagić. Domagoj Duvnjak izabran je za najboljeg igrača prvenstva, a Ivan Pešić bio je prvi vratar natjecanja.

Četiri godine kasnije u Crnoj Gori Hrvatska je ponovila taj uspjeh. Izborničku dužnost obavljao je Silvijo Ivandija. Bila je to generacija Filipa Ivića, Stipe Mandalinića, Luke Šebetića. U finalu su naši bili bolji od Španjolske 27:26.

S europskih kadetskih prvenstava, Hrvatska ima i dva srebra. Prvo je osvojeno u Srbiji 2004. godine, drugo u Hrvatskoj 2016. S tim ostvarenjima, Hrvatska je najuspješnija zemlja na europskim prvenstvima.

Prijenos ove utakmice nije osigurala niti jedna nacionalna televizija pa je jedino moguće od 17 sati pratiti ga na stranici EHFTV. Za gledanje utakmice potrebno se samo besplatno registrirati.