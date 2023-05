Rukometaši PPD Zagreba po 31. put su osvojili naslov prvaka Hrvatske, oni su u nedjelju u Našicama svladali domaći Nexe sa 28-27 (17-15) i tako stigli do pobjedničkog šestog boda u finalnoj seriji.

Ivan Čupić je sa sedam golova bio najefikasniji u sastavu PPD Zagreba, Zvonimir Srna je dodao pet, dok je Fahrudin Melić sa 10 golova predvodio Nexe.

Tijekom prvog poluvremena niti jedan sastav nije imao prednost veću od dva razlike. Štoviše, u prvih 20 minuta razlika između dvije momčadi niti u jendom trenutku nije bila veća od jednog gola, a onda je Nexe poveo sa 11-9. Ipak, sama završnica prvog poluvremena pripala je gostima koji su s tri uzastopna gola u posljednje dvije minute otišli na odmor s vodstvom 17-15.

Početkom nastavka Zagreb je stvorio i najveću prednost od četiri razlike kada je poveo sa 20-16 u 35. minuti, no Nexe je uzvratilo serijom 5-1 kojom je u 44. minuti stuglo do poravnanja na 21-21, a u tom se razdoblju s nekoliko bravuroznih obrana istaknuo vratar Moreno Car. Sljedeći napad gostiju možda je bio i ključan jer su u razmaku od samo 20 sekundi isključena dva domaća igrača, a tu brojčanu prednost Zagreb je iskoristio za dva gola. Ubrzo potom Nexe je dobilo igrača više no tada se s dvije obrane istaknuo vratar Zagreba Aljaž Panjtar i zadržao prednost svje momčadi.

Do kraja dvoboja Nexe se više nije uspijevalo primaknuti na manje od dva gola razlike sve do 13 sekundi prije kraja kada je Melić iz sedmrca smanjio na konačnih 27-28. Do kraja dvoboja gosti su znalački potrošili preostalo vrijeme na semaforu.

Bilo je ovo 31. prvenstvo Hrvatske za rukometaše i 31. naslov Zagreba.