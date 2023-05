U prvom susretu finala doigravanja za naslov prvaka Hrvatske, rukometaši PPD Zagreba su u Kutiji šibica pobijedili Nexe sa 30-26 (17-15) i u seriji na šest bodova poveli su sa 4-2.

Obje ekipe su nakon prvog dijela prvenstva imale po dva boda. PPD Zagreb je sredinom ožujka kod kuće slavio sa 30-25, dok je Nexe prošlog vikenda u Našicama pobijedio sa 26-23. Nakon večerašnjeg ogleda aktualni prvak je poveo sa 4-2 u bodovima, a novi prvak će biti ekipa koja prva osvoji šest bodova.

Iduća utakmica je u nedjelju 14. svibnja u Našicama.

Našičani se nisu predavali

Gosti su bolje otvorili susret. Vodili su 4-3 i 5-4, no Zagreb je s tri gola u nizu okrenuo rezultat u svoju korist (7-5). U 15. minuti domaćin je prvi put stigao i do tri gola prednosti (10-7), a potom i do +4 (11-7). Nexe se uspio vratiti smanjivši na samo pogodak zaostatka (12-11), a na poluvrijeme se otišlo rezultatom 17-15.

Našičani su na početku drugog dijela ponovo smanjili na gol minusa (19-18), međutim uslijedilo je 4-0 domaćina i PPD je u 43. minuti došao do velikih pet razlike (23-18).

"Gromovi" se nisu predavali, u nekoliko su navrata smanjili na minus tri, imali i napad za minus dva, ali nisu uspjeli zabiti. Kada je Zagreb sedam minuta prije kraja došao do 26-21, priči je polako bio kraj. Na kraju je završilo 30-26.

Čupić sve predvodio

Dodajmo kako su gosti u 40. minuti ostali bez Maria Tomića koji je dobio crveni karton zbog oštrog prekršaja nad Csabom Leimeterom.

PPD Zagreb je do pobjede predvodio Ivan Čupić s osam golova bez promašaja, Timur Dibirov je dodao šest, a Aleks Kavčić i Miloš Kos po četiri gola. Dino Slavić je sakupio osam obrana.

Na suprotnoj strani najefikasniji su bili Luka Moslavac i Dorian Markušić sa po četiri gola, dok su Borna Manci Mičević i Tomislav Severec zabili po tri gola. Mihailo Radovanović i Moreno Car su imali po pet obrana.