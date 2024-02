Goran Perkovac više nije izbornik rukometne reprezentacije. Odluka je došla nakon što je vodstvo Saveza odbilo njegovo izvješće o igrama Hrvatske na nedavnom Europskom prvenstvu.

Nakon zadnje utakmice na Euru i uvjerljive pobjede nad Njemačkom, Perkovac je samouvjereno poručio: ''Ja mislim da imam podršku svih. Ja dobijam na stotine poruka od ljudi iz domovine koji žele da ja tu ostanem i ja ću tu ostati sigurno.''

Dva tjedna poslije Savez mu je pokazao palac dolje. ''Upravni odbor Hrvatskog rukometnog saveza na telefonskoj sjednici održanoj danas, jednoglasno je donio odluku da se zbog neuspjeha na Europskom prvenstvu u Njemačkoj s mjesta izbornika hrvatske muške rukometne reprezentacije smijeni Goran Perkovac. Čelništvo Saveza u ovom trenutku još nije odlučilo tko će ubuduće obavljati tu dužnost, stoga će odluka o novom izborniku biti donešena tijekom sljedećih nekoliko dana.''

Osim što je Hrvatska zabilježila drugi najslabiji rezultat otkako se natječe na europskim prvenstvima, nagađa se kako igrači nisu dobro prihvatili možda ne baš najspretnije izbornikove izjave: ''Ja stvarno ne želim komentirati takve izjave. Mislim da nema smisla'', rekao je kapetan Domagoj Duvnjak.

Nešto je ipak i imalo smisla jer Hrvatska nije slučajno pobijedila Španjolsku i Njemačku pa čak i pružila obećavajući otpor Francuskoj. Perkovac je naznačio put kojim bi Hrvatska trebala krenuti dalje.

Jakov Gojun za RTL je kazao: ''Ono što smo sigurno napravili dobro to je ta brza igra. To je ono što me veseli, što je i sam Domagoj rekao, da imamo konačno igrače u dva smjera, da imamo jednog Verona u dva smjera, da imamo Zvonu. To je ono što današnji rukomet treba, što prati i tu smo definitivno dobili.''

A tko će dobiti daljnje povjerenje u vođenju reprezentacije? Čeka se bijeli dim iz Saveza. iz krugova bliskih prvim ljudima hrvatskog rukometa, doznajemo kako su najozbiljniji kandidati Slavko Goluža i Lino Červar.