Cepelin kao iz udžbenika, čudesni Balić i Duvnjak: Ovo su najbolje asistencije hrvatskih rukometaša

Hrvatska rukometna reprezentacija apsolutni je rukometni gigant. Hrvatski rukometaši imaju pregršt medalja s najvećih natjecanja u svojoj kratkoj povijesti koja traje od osamostaljenja Hrvatske. Tri zlata (dva olimpijska, jedno svjetsko), Šest srebra (tri svjetska, tri europska) i pet brončanih medalja (jedna olimpijska, jedna svjetska i tri europska) uspjeh je s kojim se malo koja reprezentacija može pohvaliti.

Prvu utakmicu hrvatske rukometne reprezentacije pratite u srijedu od 20.30 na RTL-u ili platformi Voyo

U tih više od 30 godina natjecanja na velikoj sceni Hrvatska je oduševljavala svojom igrom posebice prekrasnim potezima u napadu rukometnih majstora poput Balića, Metličića i Duvnjaka. Vic u igri krasi naše rukometaše tako da su uvijek prepoznatljivi bili cepelini kao iz udžbenika, razne podvale kroz noge pa iza leđa, ali no-look dodavanja. Prenosimo Vam pregled najboljih asistencija hrvatske rukometne reprezentacije na velikim natjecanjima.

Broj 5 - Majstorski potez Duvnjaka

Europsko prvenstvo 2020. bilo je zadnje veliko natjecanje u kojem je Hrvatska napravila veliki rezultat. Srebro u Stockholmu razveselilo je brojen hrvatske navijače koji su svjedočili pravim dramama na ovome prvenstvu. Prvo je pala Njemačka za prvo polufinale nakon tri godine, a onda je uslijedio pravi triler u polufinalu s jednim od domaćina Norveškom.

Svi se sjećaju pogotka Muse u posljednjim sekundama produžetaka za pobjedu i opće veselje u Hrvatskoj, no tu je utakmicu kao i cijelo prvenstvo hrvatsku reprezentaciju vukao kapetan Domagoj Duvnjak, koji je i proglašen igračem turnira.

Upravo u toj slavnoj polufinalnoj utakmici Duvnjak je izveo maestralnu asistenciju kad je svojim dodavanjem za Davida Mandića prevario čitavu norvešku obranu. Dule je u 10. minuti pri 4-4 potegnuo na krilo prema Mandiću s tzv. no-look pasom, a hrvatsko lijevo krilo je unatoč težem kutu pospremilo u gol za preuzimanje vodstva Hrvatske. Bila je to infarktna utakmica u kojoj se igralo gol za gol, a na kraju je presudila velika srčanost i karakter hrvatskih reprezentativaca.

Broj 4 - Cepelin za demoliranje Španjolaca

Prošlogodišnje Europsko prvenstvo Hrvatska je pod palicom Gorana Perkovca furiozno otvorila prvenstvo. Pali su viceprvaci Europe Španjolci s čak deset razlike (39-29), a briljirali su Ivan Martinović i Mario Šoštarić s po osam pogodaka.

Hrvatska je igrala lepršavo i dominantno, Španjolci kao da su upali u crnu rupu, a koliko je Hrvatska dobro izgledala najbolje svjedoči akcija koja je zasigurno bila najljepši potez utakmice. Igrala se 49. minuta utakmice prvoga kola EP-a sa Španjolcima. Hrvatska je vodila deset razlike i bilo je samo pitanje koliko će još napuniti mrežu Španjolaca.

Tada kao da su se hrvatski rukometaši htjeli narugati Španjolcima i vratiti im za poraz u finalu 2020. Karačić je sjajnom asistencijom našao Špoljarića na desnome krilu i s njime izveo perfektan cepelin. Šoštarić u letu hvata loptu i zabija za +11, a izraz Šoštarićevog lica govori tisuću riječi. Nažalost prvenstvo je završilo kao fijasko. Hrvatski rukometaši izgubili su triput u drugome krugu i na kraju završili na 11. mjestu

Broj 3 - Šmeker Kopljar u čudesnoj utakmici

Europsko prvenstvo 2016. ostat će u analima rukometa zbog najluđe utakmice možemo slobodno reći u povijesti rukometa. Hrvatska reprezentacija imala je nemoguću misiju, ali je dokazala da uz pravi stav, vjeru u sebe i hrabrost samo je nebo granica. Hrvatski rukometaši našli su se pred teškim zadatkom, za polufinale u Poljskoj morali su dobiti domaćina s čak 12 razlike, po nekim računicama i 11. Svi su već otpisali hrvatsku reprezentaciju, pa malo tko je u Hrvatskoj vjerovao u podvig, no vjerovala je momčad Željka Babića i izvela čudo.

Hrvatski rukometaši demolirali su Poljake koji nisu znali što ih je snašlo. Ivan Stevanović zaključao je vrata, Manuel Štrlek trpao s krila, nema tko nije u reprezentaciji igrao tu utakmicu na vrhunskoj razini. Jedan od onih koji je bio izrazito raspoložen bio je Marko Kopljar. Već na početku utakmice pokazao je svoj prepoznatljivo dodavanje iza leđa. Tada je Kopljar asistirao Ivanu Ćupiću i time je samo krenula jedna od najvećih pobjeda u hrvatskome rukometu.

Broj 2 - Tko drugi nego Balić?

Vječne polemike u sportu su tko je najveći ikada, tzv. GOAT. U nogometu se raspravlja je li to Lionel Messi ili Cristiano Ronaldo, u košarci Michael Jordan ili LeBron James, dok je u rukometu ta polemika između Nikole Karabatića i Ivana Balića. I dok Nikoli u prilog idu trofeji i medalje jer nema što Francuz nije osvojio za mnoge je upravo Balić najbolji jer je imao taj šmek, oduševljavao svojim nepredvidljivim potezima, bio jednostavno poseban i neponovljiv. Koliki je vic u igri imao Ivano Balić te kako je u napadu uvijek našao rješenje govori i sljedeća njegova asistencija koja je samo jedna od mnogih njegovih majstorija.

Na svjetskome prvenstvu 2009. u Hrvatskoj Kauboji je na putu do finala stajala Poljska. Hrvatski rukometaši na kraju su uvjerljivo slavili u polufinalu +6, a potez utakmice pripao je Baliću. Po mnogima najveći svih vremena pri rezultatu 10-7 u 21. minuti provukao je kroz noge Poljskih igrača loptu za Igora Vorija koji je s crte pospremio za hrvatskih +4. Nevjerojatno je kako je Balić uspio dati neometanu loptu Voriju kojega su čuvala čak trojica igrača, no ako itko to može to je bio Ivano Balić.

Broj 1 - Akcija iz udžbenika od koje boli glava

Kako završiti ovu kompilaciju ako ne bez cepelina. Akcija je to koju su silno voljeli Kauboji. U njoj jedan igrač uputi loptu u šesterac dok je drugi hvata u zraku te zabija gol. Hrvatski rukometaši majstori su u tome, a najljepši primjerak ove akcije je onu koju je izveo dvojac Petar Metličić i Ivano Balić. Bilo je to rukometno remek-djelo, a odvilo na SP-u 2009. u utakmici Hrvatske protiv Mađarske. Metličić je u 39. minuti vidio Balića kako prilazi te samo dao loptu u sredinu. Balić je poput Supermana letio zrakom te krasno pospremio loptu za +2 Hrvatske. Bila je to akcija iz udžbenika.