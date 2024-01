Njemačka nije dopustila iznenađenje na otvaranju Europskog rukometnog prvenstva kojem su domaćini, u Dusseldorfu su s uvjerljivih 27-14 pobijedili Švicarsku.

Već od početka bilo je jasno u kakvom će smjeru ići ovaj dvoboj, Švicarci su uspjeli tek izjednačiti na 1-1, pa na 2-2, a nakon toga gledali smo jednosmjernu utakmicu.

Iako su u nekoliko navrata imali i plus šest, Nijemci su na odmor otišli su plus pet (13-8). U nastavku je prednost domaćina konstantno rasla, do konačnih plus 13 (27-14)

Najbolji u redovima Njemačke bio je Juri Knorr sa šest golova, dok je kod Švicaraca Lennry Rubin zabio četiri.

Inače, u ovom dvoboju srušen je rekord po broju gledatelja na jednoj rukometnoj utakmici, naime, na tribinama je bilo 53.586 gledatelja.

U prvoj utakmici te skupine Francuska je s 39-29 pobijedila Sjevernu Makedoniju. U drugom kolu Njemačka igra protiv Sjeverne Makedonije, a Francuska protiv Švicarske.

